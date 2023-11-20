ФНС: налоговые поступления в бюджет за год выросли на 9%

21 ноября 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Даниил Егоров отметил успехи налоговой политики РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров. «Налоговые поступления в бюджет страны по итогам года составит примерно 46 трлн рублей. Рост на 9%» — передает слова Даниила Егорова РБК. Глава ФНС отметил, что региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги — 13% роста. По итогам десяти месяцев, налог на прибыль дает практически 20% роста. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение расходов федерального бюджета на 2024—2026 годы по некоторым направлениям на 138,6 миллиарда рублей. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, но все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме, следует из документа.

Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров. «Налоговые поступления в бюджет страны по итогам года составит примерно 46 трлн рублей. Рост на 9%» — передает слова Даниила Егорова РБК. Глава ФНС отметил, что региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги — 13% роста. По итогам десяти месяцев, налог на прибыль дает практически 20% роста. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение расходов федерального бюджета на 2024—2026 годы по некоторым направлениям на 138,6 миллиарда рублей. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, но все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме, следует из документа.