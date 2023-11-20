20 ноября 2023

ФНС: налоговые поступления в бюджет за год выросли на 9%

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Глава ФНС Даниил Егоров в Торгово-Промышленной палате России. Москва, егоров даниил
Даниил Егоров отметил успехи налоговой политики РФ Фото:

Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

«Налоговые поступления в бюджет страны по итогам года составит примерно 46 трлн рублей. Рост на 9%» — передает слова Даниила Егорова РБК.

Глава ФНС отметил, что региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги — 13% роста. По итогам десяти месяцев, налог на прибыль дает практически 20% роста.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение расходов федерального бюджета на 2024—2026 годы по некоторым направлениям на 138,6 миллиарда рублей. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, но все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме, следует из документа.

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Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров. «Налоговые поступления в бюджет страны по итогам года составит примерно 46 трлн рублей. Рост на 9%» — передает слова Даниила Егорова РБК. Глава ФНС отметил, что региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги — 13% роста. По итогам десяти месяцев, налог на прибыль дает практически 20% роста. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение расходов федерального бюджета на 2024—2026 годы по некоторым направлениям на 138,6 миллиарда рублей. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, но все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме, следует из документа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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