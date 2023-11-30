Челябинцы смогут оплачивать проезд до Копейска транспортными картами

Маршрут №128 с 1 января 2024 года переведут на регулируемый тариф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маршрут №128 между Копейском и Челябинском с 1 января 2024 года переведут на регулируемый тариф. Пассажиры смогут оплачивать проезд по безналичному расчету и транспортными картами, сообщили в пресс-службе челябинского перевозчика.

«С 1 января маршрут №128 Копейск — Петра Столыпина переводим на регулируемый тариф. Появится возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Также автобусы будут отображаться в сервисах „2ГИС“ и „Яндекс.Карты“», — уточнили в пресс-службе.

На рейс выйдут 26 автобусов малого класса. В будни они будут ходить каждые 8-10 минут, в выходные — каждые 10 минут. Первый рейс в 5:40, последний — в 21:05. Вскоре будет проведен конкурс по выбору перевозчика.

Ранее URA.RU сообщало, что 128 маршрутки отменят с 1 января 2024 года. Соответствующее уведомление миндортранс отправил действующему перевозчику. В мэрии Копейска информацию об отмене рейсов до Челябинска опровергли. Разъяснения по ситуации появились только сейчас.