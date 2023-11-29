В мэрии Копейска отрицают отмену маршрутки №128

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным мэрии Копейска, маршрут №128 не подлежит отмене Фото:

Маршрут №128 из Копейска до Челябинска отменять не будут. Об этом заявили в пресс-службе копейской мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что рейсы автобусов прекратятся с 1 января 2024 года.

«Полномочия у ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ (подведомственная организация миндортранса региона — прим. ред.). По информации оператора, данный маршрут отмене не подлежит», — уточнили в пресс-службе администрации Копейска.

В распоряжении URA.RU имеется уведомление от министерства дорожного хозяйства и транспорта области в адрес ООО «Автолайн», которое осуществляет перевозки по маршруту №128. Согласно документу, с 1 января 2024 года автобусы №128 отменяются.

«31 декабря истекает срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 128 и карт маршрутов. Принято решение об отмене маршрута с 1 января 2024 года», — указано в письме.

URA.RU уже направляло запрос в пресс-службу министерства по данной ситуации. Ответ будет опубликован после получения.

Перевозчик узнал об отмене рейсов 128-й маршрутки в апреле. Почти за месяц до отмены миндортранс попросил компанию увеличить количество автобусов из-за жалоб жителей на нехватку общественного транспорта.

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Маршрут №128 из Копейска до Челябинска отменять не будут. Об этом заявили в пресс-службе копейской мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что рейсы автобусов прекратятся с 1 января 2024 года. «Полномочия у ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ (подведомственная организация миндортранса региона — прим. ред.). По информации оператора, данный маршрут отмене не подлежит», — уточнили в пресс-службе администрации Копейска. В распоряжении URA.RU имеется уведомление от министерства дорожного хозяйства и транспорта области в адрес ООО «Автолайн», которое осуществляет перевозки по маршруту №128. Согласно документу, с 1 января 2024 года автобусы №128 отменяются. «31 декабря истекает срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 128 и карт маршрутов. Принято решение об отмене маршрута с 1 января 2024 года», — указано в письме. URA.RU уже направляло запрос в пресс-службу министерства по данной ситуации. Ответ будет опубликован после получения. Перевозчик узнал об отмене рейсов 128-й маршрутки в апреле. Почти за месяц до отмены миндортранс попросил компанию увеличить количество автобусов из-за жалоб жителей на нехватку общественного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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