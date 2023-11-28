В Копейске отменяют автобус в Челябинск

29 ноября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Маршрут №128 отменят с 1 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маршрутка №128 перестанет курсировать между Челябинском и Копейском с 1 января 2024 года, но за месяц до отмены миндортранс потребовал увеличить количество автобусов из-за жалоб жителей на долгое ожидание. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза перевозчиков города Александр Исаев. «Недавно ООО „Автолайн“, обслуживающему маршрут №128 и №78, пришло письмо, в котором миндортранс просит увеличить количество автобусов. При этом министерство уведомило перевозчика о том, что с 1 января 2024 года этот маршрут будет отменен. Они делают это в рамках своей транспортной реформы. И это точно коснется и других нерегулируемых маршрутов», — рассказал Исаев. По словам председателя союза, судьба многих нерегулируемых маршрутов остается под вопросом. Огромная часть из них может просто перестать действовать в течение 2024 года. Исаев выразил опасение, что челябинцы после праздников не смогут спокойно доехать до школы или работы из-за отмены популярных маршруток, например, как №128. URA.RU связалось с владелицей маршрута из Копейска в Челябинск Рафида Суктубаева. «Альтернатив 128 маршруту, который выполняли автобусы среднего класса, нет. С 1 января жителям Копейска придется ехать с пересадками. Такое ощущение, что планомерно отрезают Копейск от Челябинска. Ходят слухи, что планируется убрать еще и 123, и 139 маршруты автобусов», — заявила Суктубаева. URA.RU отправило запрос в миндортранс региона. Там на момент публикации ответа не последовало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маршрутка №128 перестанет курсировать между Челябинском и Копейском с 1 января 2024 года, но за месяц до отмены миндортранс потребовал увеличить количество автобусов из-за жалоб жителей на долгое ожидание. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза перевозчиков города Александр Исаев. «Недавно ООО „Автолайн“, обслуживающему маршрут №128 и №78, пришло письмо, в котором миндортранс просит увеличить количество автобусов. При этом министерство уведомило перевозчика о том, что с 1 января 2024 года этот маршрут будет отменен. Они делают это в рамках своей транспортной реформы. И это точно коснется и других нерегулируемых маршрутов», — рассказал Исаев. По словам председателя союза, судьба многих нерегулируемых маршрутов остается под вопросом. Огромная часть из них может просто перестать действовать в течение 2024 года. Исаев выразил опасение, что челябинцы после праздников не смогут спокойно доехать до школы или работы из-за отмены популярных маршруток, например, как №128. URA.RU связалось с владелицей маршрута из Копейска в Челябинск Рафида Суктубаева. «Альтернатив 128 маршруту, который выполняли автобусы среднего класса, нет. С 1 января жителям Копейска придется ехать с пересадками. Такое ощущение, что планомерно отрезают Копейск от Челябинска. Ходят слухи, что планируется убрать еще и 123, и 139 маршруты автобусов», — заявила Суктубаева. URA.RU отправило запрос в миндортранс региона. Там на момент публикации ответа не последовало.