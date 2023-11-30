На концерте рэпера Кишлака произошло массовое отравление

01 декабря 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на площадке у Балтийской улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших есть подростки. «Врачи трех экипажей скорой оказывают помощь поклонникам рэпера Кишлака на площадке у Балтийской улицы. Больше десяти человек отравилось неизвестным веществом, среди пострадавших есть несколько 15-летних подростков», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет. Большинство из них выпивало спиртное. Также их проверяют на употребление наркотиков. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Госдуме была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений.

Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших есть подростки. «Врачи трех экипажей скорой оказывают помощь поклонникам рэпера Кишлака на площадке у Балтийской улицы. Больше десяти человек отравилось неизвестным веществом, среди пострадавших есть несколько 15-летних подростков», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет. Большинство из них выпивало спиртное. Также их проверяют на употребление наркотиков. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Госдуме была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений.