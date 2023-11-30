30 ноября 2023

На концерте рэпера Кишлака произошло массовое отравление

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на площадке у Балтийской улицы Фото:

Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших есть подростки.

«Врачи трех экипажей скорой оказывают помощь поклонникам рэпера Кишлака на площадке у Балтийской улицы. Больше десяти человек отравилось неизвестным веществом, среди пострадавших есть несколько 15-летних подростков», — сообщает telegram-канал Mash.

По информации канала, среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет. Большинство из них выпивало спиртное. Также их проверяют на употребление наркотиков.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Госдуме была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений.

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Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших есть подростки. «Врачи трех экипажей скорой оказывают помощь поклонникам рэпера Кишлака на площадке у Балтийской улицы. Больше десяти человек отравилось неизвестным веществом, среди пострадавших есть несколько 15-летних подростков», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет. Большинство из них выпивало спиртное. Также их проверяют на употребление наркотиков. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Госдуме была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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