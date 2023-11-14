Володин: регионам нужно дать право на запрет «наливаек» в многоквартирных домах

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Деятельность «наливаек» мешает жителям многоквартирных домов, заявил Вячеслав Володин Фото:

В России необходимо дать регионам право устанавливать запрет на деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Государственной Думе была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений.

Данная инициатива также направлена на запрет работы «наливаек» в ночное время. Сейчас законопроект направлен в Госдуму для рассмотрения в приоритетном порядке. Деятельность подобных заведений зачастую мешает людям жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо установить как можно скорее, заключил Володин.

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В России необходимо дать регионам право устанавливать запрет на деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Государственной Думе была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений. Данная инициатива также направлена на запрет работы «наливаек» в ночное время. Сейчас законопроект направлен в Госдуму для рассмотрения в приоритетном порядке. Деятельность подобных заведений зачастую мешает людям жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо установить как можно скорее, заключил Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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