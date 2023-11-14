Володин: регионам нужно дать право на запрет «наливаек» в многоквартирных домах

14 ноября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Деятельность «наливаек» мешает жителям многоквартирных домов, заявил Вячеслав Володин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России необходимо дать регионам право устанавливать запрет на деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Государственной Думе была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений. Данная инициатива также направлена на запрет работы «наливаек» в ночное время. Сейчас законопроект направлен в Госдуму для рассмотрения в приоритетном порядке. Деятельность подобных заведений зачастую мешает людям жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо установить как можно скорее, заключил Володин.

В России необходимо дать регионам право устанавливать запрет на деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в наливайках в ночное время. В связи с этим в Государственной Думе была образована рабочая группа, которая разработала законопроект о прекращении незаконной деятельности таких заведений. Данная инициатива также направлена на запрет работы «наливаек» в ночное время. Сейчас законопроект направлен в Госдуму для рассмотрения в приоритетном порядке. Деятельность подобных заведений зачастую мешает людям жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо установить как можно скорее, заключил Володин.