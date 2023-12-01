Песков: Кремль не сомневается, что санкции Запада сохранятся на многие годы

01 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что США не снимут санкции с России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва не сомневается, что Запад сохранит санкции против России на долгие годы. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию в Financial Times о том, что США намерены уполовинить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году и сохранить санкции на многие годы. «Не видел этого заявления еще. Но если это соответствует действительности: первое — мы не сомневаемся, что эти санкции [сохранятся] на долгие годы. И без заявления мы это и так знали. Мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Мы не сомневаемся, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе на всю систему международных и торговых и экономических отношений», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Москва не сомневается, что Запад сохранит санкции против России на долгие годы. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию в Financial Times о том, что США намерены уполовинить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году и сохранить санкции на многие годы. «Не видел этого заявления еще. Но если это соответствует действительности: первое — мы не сомневаемся, что эти санкции [сохранятся] на долгие годы. И без заявления мы это и так знали. Мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Мы не сомневаемся, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе на всю систему международных и торговых и экономических отношений», — сказал Песков во время общения с журналистами.