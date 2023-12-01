Песков: Кремль не сомневается, что санкции Запада сохранятся на многие годы

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков уверен, что США не снимут санкции с России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Москва не сомневается, что Запад сохранит санкции против России на долгие годы. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию в Financial Times о том, что США намерены уполовинить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году и сохранить санкции на многие годы.

«Не видел этого заявления еще. Но если это соответствует действительности: первое — мы не сомневаемся, что эти санкции [сохранятся] на долгие годы. И без заявления мы это и так знали. Мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Мы не сомневаемся, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе на всю систему международных и торговых и экономических отношений», — сказал Песков во время общения с журналистами.

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Москва не сомневается, что Запад сохранит санкции против России на долгие годы. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию в Financial Times о том, что США намерены уполовинить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году и сохранить санкции на многие годы. «Не видел этого заявления еще. Но если это соответствует действительности: первое — мы не сомневаемся, что эти санкции [сохранятся] на долгие годы. И без заявления мы это и так знали. Мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Мы не сомневаемся, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе на всю систему международных и торговых и экономических отношений», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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