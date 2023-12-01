Шойгу отметил рост сил российских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
ВС РФ ведут активную оборону в зоне СВО, отметил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ наращивают боевой потенциал с учетом полученного опыта при проведении спецоперации. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжим вести активную оборону. Наращиваем боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит РИА Новости.

Министр обороны РФ также отметил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли до 125 тысяч своих солдат. В настоящий момент российские бойцы отражают атаки украинских сил на нескольких направлениях.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие ВС РФ наращивают боевой потенциал с учетом полученного опыта при проведении спецоперации. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Продолжим вести активную оборону. Наращиваем боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит РИА Новости. Министр обороны РФ также отметил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли до 125 тысяч своих солдат. В настоящий момент российские бойцы отражают атаки украинских сил на нескольких направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...