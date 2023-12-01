Шойгу отметил рост сил российских солдат

01 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ ведут активную оборону в зоне СВО, отметил Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВС РФ наращивают боевой потенциал с учетом полученного опыта при проведении спецоперации. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Продолжим вести активную оборону. Наращиваем боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит РИА Новости. Министр обороны РФ также отметил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли до 125 тысяч своих солдат. В настоящий момент российские бойцы отражают атаки украинских сил на нескольких направлениях.

Военнослужащие ВС РФ наращивают боевой потенциал с учетом полученного опыта при проведении спецоперации. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Продолжим вести активную оборону. Наращиваем боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит РИА Новости. Министр обороны РФ также отметил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли до 125 тысяч своих солдат. В настоящий момент российские бойцы отражают атаки украинских сил на нескольких направлениях.