Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек при наступлении

01 декабря 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли 125 тысяч человек Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «За полгода так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек», — сказал Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что было уничтожено 16 тысяч единиц украинского вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский признал провал наступления ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что Киев «воюет со второй лучше армией мира».

ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «За полгода так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек», — сказал Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что было уничтожено 16 тысяч единиц украинского вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский признал провал наступления ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что Киев «воюет со второй лучше армией мира».