Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

ВСУ потеряли 125 тысяч человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«За полгода так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек», — сказал Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что было уничтожено 16 тысяч единиц украинского вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский признал провал наступления ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что Киев «воюет со второй лучше армией мира».
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