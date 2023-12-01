Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек при наступлении
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За полгода так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек», — сказал Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что было уничтожено 16 тысяч единиц украинского вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский признал провал наступления ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что Киев «воюет со второй лучше армией мира».

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ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «За полгода так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек», — сказал Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что было уничтожено 16 тысяч единиц украинского вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский признал провал наступления ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что Киев «воюет со второй лучше армией мира».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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