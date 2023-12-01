Украинских чиновников предложили отправить на фронт из-за нехватки кадров

Военный эксперт Свитан: все украинские чиновники должны быть призваны на фронт

Чиновники Украины принесли бы больше пользы на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чтобы компенсировать на Украине нехватку военнослужащих, необходимо отправить на фронт украинских чиновников. С таким предложением выступил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны», — прокомментировал Свитан вопрос о нехватке кадров на фронте в интервью « Радио НВ ».

По мнению полковника, в нынешней обстановке большой госаппарат не нужен. Мобилизованные госслужащие принесли бы большую пользу Украине на поле боя.

Украинская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский с лета не подписывает указ о новом призыве, передает телеканал 360. По мнению политолога Сергея Маркелова, украинский лидер боится падения своего рейтинга и протестов в стране.