Украинских чиновников предложили отправить на фронт из-за нехватки кадров

Чтобы компенсировать на Украине нехватку военнослужащих, необходимо отправить на фронт украинских чиновников. С таким предложением выступил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
«Все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны», — прокомментировал Свитан вопрос о нехватке кадров на фронте в интервью «
По мнению полковника, в нынешней обстановке большой госаппарат не нужен. Мобилизованные госслужащие принесли бы большую пользу Украине на поле боя.
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский с лета не подписывает указ о новом призыве, передает телеканал 360. По мнению политолога Сергея Маркелова, украинский лидер боится падения своего рейтинга и протестов в стране.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.