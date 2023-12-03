В Перми за 50 млн рублей продают старейшую баню-памятник

Здание является памятником архитектуры регионального значения и охраняется государством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми выставили на продажу памятник архитектуры регионального значения. Речь об одной из старейших городских бань, названной в честь мещанки Екатерины Кашиной. Расположено здание на улице Монастырская, 19. Цена объекта недвижимости вместе с земельным участком составляет более 50 млн рублей.

«Отдельно стоящее здание на земельном участке площадью 786 квадратных метров. Первая линия улицы Монастырская. Цoколь и первый этаж. Здание и земля в собственности. Есть водоснабжение и водоотведение. В 2022—2023 годы были проведены работы по замене кровли, окон, отреставрированы фасады здания, сделан дренаж, благоустройство территории. Здание имеет три входа. Цена — 51,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«Торговая баня мещанки Е. П. Кашиной» является объектом культурного наследия и памятником архитектуры Пермского края. На сегодня это единственный сохранившийся в первозданном виде объект коммунальной инфраструктуры рубежа XIX—XX веков. В последние годы в здании находилось конструкторское бюро. В 2020 году объект недвижимости был включен в инвентаризационную ведомость обанкротившегося юрлица, а годом позже — впервые выставлен на продажу. Тогда его цена составляла 36,9 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми «Сбербанк» выставил на продажу памятник истории и архитектуры на улице Ленина, 32. Его цена составляет 60 млн рублей.