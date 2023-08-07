«Сбербанк» продает памятник истории и архитектуры в центре Перми. Фото

08 августа 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Стоимость помещений в историческом здании — 60 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ПАО «Сбербанк» продает в центре Перми двухэтажное здание, которое является памятником истории и архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Стоимость объекта недвижимости на улице Ленина, 32 — 60 млн рублей. «Пермское отделение № 6984 ПАО „Сбербанк“ продает двухэтажное здание с мансардой и подвалом общей площадью более 1,1 тысяч квадратных метров. Высокая пешеходная проходимость и транспортный поток. Здание расположено рядом с остановкой „Театр оперы и балета“. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Цена — 60 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что продажа актива предусматривает сохранение в здании работы банка на условиях обратной аренды помещений на первом и втором этажах. Планировка обратной аренды находится в проработке, площадь может быть изменена. Дом в Перми на улице Ленина, 32 является памятником истории и архитектуры. В этом здании в 1873 году открыли пермское отделение Волжско-Камского коммерческого частного банка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми Сбербанк выставил на продажу свой филиал, расположенный в Кировском районе города. Стоимость нежилого здания площадью 212 квадратных метров — 5,8 млн рублей. В здании на улице Ленина в 1873 году открыли пермское отделение Волжско-Камского коммерческого частного банка Фото: сайт «Авито»

ПАО «Сбербанк» продает в центре Перми двухэтажное здание, которое является памятником истории и архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Стоимость объекта недвижимости на улице Ленина, 32 — 60 млн рублей. «Пермское отделение № 6984 ПАО „Сбербанк“ продает двухэтажное здание с мансардой и подвалом общей площадью более 1,1 тысяч квадратных метров. Высокая пешеходная проходимость и транспортный поток. Здание расположено рядом с остановкой „Театр оперы и балета“. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Цена — 60 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что продажа актива предусматривает сохранение в здании работы банка на условиях обратной аренды помещений на первом и втором этажах. Планировка обратной аренды находится в проработке, площадь может быть изменена. Дом в Перми на улице Ленина, 32 является памятником истории и архитектуры. В этом здании в 1873 году открыли пермское отделение Волжско-Камского коммерческого частного банка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми Сбербанк выставил на продажу свой филиал, расположенный в Кировском районе города. Стоимость нежилого здания площадью 212 квадратных метров — 5,8 млн рублей.