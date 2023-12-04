Путин выбрал, чьи желания исполнит на Новый год

Путин исполнит детские мечты в рамках «Елки желаний»

04 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин примет участие в «Елке желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вновь принял решение исполнить детские мечты в рамках традиционного проекта «Елка Желаний». Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Путин снова исполнит детские мечты с „Елки желаний“», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Глава государства исполнит три желания: стать ведущей новостей, а также посетить озеро Байкал и Эрмитаж. В прошлом году акция «Елка желаний» была успешно проведена.

Президент России Владимир Путин вновь принял решение исполнить детские мечты в рамках традиционного проекта «Елка Желаний». Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Путин снова исполнит детские мечты с „Елки желаний“», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Глава государства исполнит три желания: стать ведущей новостей, а также посетить озеро Байкал и Эрмитаж. В прошлом году акция «Елка желаний» была успешно проведена.