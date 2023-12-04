Путин выбрал, чьи желания исполнит на Новый год

Владимир Путин примет участие в «Елке желаний»
Президент России Владимир Путин вновь принял решение исполнить детские мечты в рамках традиционного проекта «Елка Желаний». Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.
«Путин снова исполнит детские мечты с „Елки желаний“», —
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