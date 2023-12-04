Путин выбрал, чьи желания исполнит на Новый год

Путин исполнит детские мечты в рамках «Елки желаний»
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин примет участие в «Елке желаний» Фото:

Президент России Владимир Путин вновь принял решение исполнить детские мечты в рамках традиционного проекта «Елка Желаний». Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

«Путин снова исполнит детские мечты с „Елки желаний“», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Глава государства исполнит три желания: стать ведущей новостей, а также посетить озеро Байкал и Эрмитаж. В прошлом году акция «Елка желаний» была успешно проведена.

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Президент России Владимир Путин вновь принял решение исполнить детские мечты в рамках традиционного проекта «Елка Желаний». Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Путин снова исполнит детские мечты с „Елки желаний“», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Глава государства исполнит три желания: стать ведущей новостей, а также посетить озеро Байкал и Эрмитаж. В прошлом году акция «Елка желаний» была успешно проведена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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