Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»

Владимир Путин номинирован на звание «человека года» журнала Time
Журнал Time включил президента Владимира Путина в список кандидатов на звание «человека года». Авторы журнала отмечают, что влияние российского президента с каждым разом становится все сильнее.
«Путина включен в шорт-лист претендентов на звание «человека года», —
В прошлом Путин уже признавался «человеком года» по версии журнала Time в 2007 году. Также он был включен в список TIME100, в том числе в 2022 году.
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