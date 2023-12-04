Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин номинирован на звание «человека года» журнала Time Фото:

Журнал Time включил президента Владимира Путина в список кандидатов на звание «человека года». Авторы журнала отмечают, что влияние российского президента с каждым разом становится все сильнее.

«Путина включен в шорт-лист претендентов на звание «человека года», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российский президент долгое время занимавший высокие посты в своей стране, продолжает усиливать свою влиятельность.

В прошлом Путин уже признавался «человеком года» по версии журнала Time в 2007 году. Также он был включен в список TIME100, в том числе в 2022 году.

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Журнал Time включил президента Владимира Путина в список кандидатов на звание «человека года». Авторы журнала отмечают, что влияние российского президента с каждым разом становится все сильнее. «Путина включен в шорт-лист претендентов на звание «человека года», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российский президент долгое время занимавший высокие посты в своей стране, продолжает усиливать свою влиятельность. В прошлом Путин уже признавался «человеком года» по версии журнала Time в 2007 году. Также он был включен в список TIME100, в том числе в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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