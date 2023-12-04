Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»

04 декабря 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин номинирован на звание «человека года» журнала Time Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журнал Time включил президента Владимира Путина в список кандидатов на звание «человека года». Авторы журнала отмечают, что влияние российского президента с каждым разом становится все сильнее. «Путина включен в шорт-лист претендентов на звание «человека года», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российский президент долгое время занимавший высокие посты в своей стране, продолжает усиливать свою влиятельность. В прошлом Путин уже признавался «человеком года» по версии журнала Time в 2007 году. Также он был включен в список TIME100, в том числе в 2022 году.

Журнал Time включил президента Владимира Путина в список кандидатов на звание «человека года». Авторы журнала отмечают, что влияние российского президента с каждым разом становится все сильнее. «Путина включен в шорт-лист претендентов на звание «человека года», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российский президент долгое время занимавший высокие посты в своей стране, продолжает усиливать свою влиятельность. В прошлом Путин уже признавался «человеком года» по версии журнала Time в 2007 году. Также он был включен в список TIME100, в том числе в 2022 году.