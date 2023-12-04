04 декабря 2023

Одна из старейших киностудий России сняла фильм о пермском театре

Киностудия имени Горького представляет премьеру фильма «Пермь Балет Опера»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВУЗы, виды города. Пермь, пермский театр оперы и балета
Пермский театр оперы и балета стал главным героем фильма Фото:

Российская киностудия имени Горького сняла документальную ленту о Пермском театре оперы и балета. Как анонсировали в АНО «Центр развития кинопроизводства», фильм расскажет о самых знаковых периодах в жизни пермского балета и оперы.

«Наследник Кировского театра, „золотая сцена“ великолепного Теодора Курентзиса, театр, создающий на своих подмостках беспрецедентные постановки… О самых знаковых периодах в жизни Пермского театра оперы и балета — сцены с собственным лицом и уникальной идентичностью — рассказывают создатели, исследователи, звезды мировой сцены оперы и балета», — говорится в анонсе в telegram-канале «Пермская кинокомиссия».

Режиссером ленты «Пермь. Балет. Опера» стал Дмитрий Богданов. Премьера состоится в Перми 7 декабря.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская киностудия имени Горького сняла документальную ленту о Пермском театре оперы и балета. Как анонсировали в АНО «Центр развития кинопроизводства», фильм расскажет о самых знаковых периодах в жизни пермского балета и оперы. «Наследник Кировского театра, „золотая сцена“ великолепного Теодора Курентзиса, театр, создающий на своих подмостках беспрецедентные постановки… О самых знаковых периодах в жизни Пермского театра оперы и балета — сцены с собственным лицом и уникальной идентичностью — рассказывают создатели, исследователи, звезды мировой сцены оперы и балета», — говорится в анонсе в telegram-канале «Пермская кинокомиссия». Режиссером ленты «Пермь. Балет. Опера» стал Дмитрий Богданов. Премьера состоится в Перми 7 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...