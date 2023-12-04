Одна из старейших киностудий России сняла фильм о пермском театре

Киностудия имени Горького представляет премьеру фильма «Пермь Балет Опера»

05 декабря 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Пермский театр оперы и балета стал главным героем фильма Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российская киностудия имени Горького сняла документальную ленту о Пермском театре оперы и балета. Как анонсировали в АНО «Центр развития кинопроизводства», фильм расскажет о самых знаковых периодах в жизни пермского балета и оперы. «Наследник Кировского театра, „золотая сцена“ великолепного Теодора Курентзиса, театр, создающий на своих подмостках беспрецедентные постановки… О самых знаковых периодах в жизни Пермского театра оперы и балета — сцены с собственным лицом и уникальной идентичностью — рассказывают создатели, исследователи, звезды мировой сцены оперы и балета», — говорится в анонсе в telegram-канале «Пермская кинокомиссия». Режиссером ленты «Пермь. Балет. Опера» стал Дмитрий Богданов. Премьера состоится в Перми 7 декабря.

Российская киностудия имени Горького сняла документальную ленту о Пермском театре оперы и балета. Как анонсировали в АНО «Центр развития кинопроизводства», фильм расскажет о самых знаковых периодах в жизни пермского балета и оперы. «Наследник Кировского театра, „золотая сцена“ великолепного Теодора Курентзиса, театр, создающий на своих подмостках беспрецедентные постановки… О самых знаковых периодах в жизни Пермского театра оперы и балета — сцены с собственным лицом и уникальной идентичностью — рассказывают создатели, исследователи, звезды мировой сцены оперы и балета», — говорится в анонсе в telegram-канале «Пермская кинокомиссия». Режиссером ленты «Пермь. Балет. Опера» стал Дмитрий Богданов. Премьера состоится в Перми 7 декабря.