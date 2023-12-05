05 декабря 2023

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сменила логотип. Фото

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М.Видео. Тюмень, м видео, мвидео, м-видео, мвидео
Новый цвет логотипа «М.Видео» стал более комфортным для глаз Фото:

С 5 декабря российская компания «М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов «М.Видео», сменила логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли.

«В новом логотипе буква „М“, форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове „видео“ станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз», — рассказал Сергей Ли газете РБК.

Он уточнил, что у ребрендинга есть еще одна задача — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. Также изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — фраза «Главный эксперт по технике» заменит слова «Онлайн», «Быстро» и «Рядом».

В конце октября представитель «М.Видео» рассказал, что в магазинах сети появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Товары должны заместить продукцию компаний, ушедших из России из-за санкций.

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С 5 декабря российская компания «М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов «М.Видео», сменила логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли. «В новом логотипе буква „М“, форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове „видео“ станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз», — рассказал Сергей Ли газете РБК. Он уточнил, что у ребрендинга есть еще одна задача — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. Также изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — фраза «Главный эксперт по технике» заменит слова «Онлайн», «Быстро» и «Рядом». В конце октября представитель «М.Видео» рассказал, что в магазинах сети появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Товары должны заместить продукцию компаний, ушедших из России из-за санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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