С 5 декабря российская компания «М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов «М.Видео», сменила логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли.
«В новом логотипе буква „М“, форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове „видео“ станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз», — рассказал Сергей Ли газете РБК.
Он уточнил, что у ребрендинга есть еще одна задача — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. Также изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — фраза «Главный эксперт по технике» заменит слова «Онлайн», «Быстро» и «Рядом».
В конце октября представитель «М.Видео» рассказал, что в магазинах сети появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Товары должны заместить продукцию компаний, ушедших из России из-за санкций.
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