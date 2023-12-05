Группа «М.Видео-Эльдорадо» сменила логотип. Фото

06 декабря 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

Новый цвет логотипа «М.Видео» стал более комфортным для глаз Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 5 декабря российская компания «М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов «М.Видео», сменила логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли. «В новом логотипе буква „М“, форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове „видео“ станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз», — рассказал Сергей Ли газете РБК. Он уточнил, что у ребрендинга есть еще одна задача — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. Также изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — фраза «Главный эксперт по технике» заменит слова «Онлайн», «Быстро» и «Рядом». В конце октября представитель «М.Видео» рассказал, что в магазинах сети появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Товары должны заместить продукцию компаний, ушедших из России из-за санкций. Фото: РБК (https://www.rbc.ru/technology_and_media/12.06.2023/656ef2ea9a794717baa34b4a?from=from_main_1)

С 5 декабря российская компания «М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов «М.Видео», сменила логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли. «В новом логотипе буква „М“, форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове „видео“ станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз», — рассказал Сергей Ли газете РБК. Он уточнил, что у ребрендинга есть еще одна задача — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. Также изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — фраза «Главный эксперт по технике» заменит слова «Онлайн», «Быстро» и «Рядом». В конце октября представитель «М.Видео» рассказал, что в магазинах сети появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Товары должны заместить продукцию компаний, ушедших из России из-за санкций.