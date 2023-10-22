В «М.видео» появятся зоны с китайской техникой Haier

В магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Китайские бренды заменят технику компаний, которые ушли из России. Об этом заявил представитель «М.видео».
«В магазинах группы „М.видео-Эльдорадо“ появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, ICL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD», — передает слова представителя компании газета «Ведомости».
Уже к концу этого года в магазинах появится 9000 брендированных конструкций. Зоны, в которых будут располагаться товары, обсуждаются совместно с представителями китайских брендов, добавил сотрудник «М.видео».
Ранее ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» решил объединить торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео». Это сделано, чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса, передает RT.
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