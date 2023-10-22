В «М.видео» появятся зоны с китайской техникой Haier

23 октября 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

В магазинах «М.видео» ушедшие из РФ бренды заменят китайскими Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Китайские бренды заменят технику компаний, которые ушли из России. Об этом заявил представитель «М.видео». «В магазинах группы „М.видео-Эльдорадо“ появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, ICL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD», — передает слова представителя компании газета «Ведомости». Уже к концу этого года в магазинах появится 9000 брендированных конструкций. Зоны, в которых будут располагаться товары, обсуждаются совместно с представителями китайских брендов, добавил сотрудник «М.видео». Ранее ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» решил объединить торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео». Это сделано, чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса, передает RT.

В магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» появятся товары китайских брендов Realme и Haier. Китайские бренды заменят технику компаний, которые ушли из России. Об этом заявил представитель «М.видео». «В магазинах группы „М.видео-Эльдорадо“ появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, ICL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD», — передает слова представителя компании газета «Ведомости». Уже к концу этого года в магазинах появится 9000 брендированных конструкций. Зоны, в которых будут располагаться товары, обсуждаются совместно с представителями китайских брендов, добавил сотрудник «М.видео». Ранее ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» решил объединить торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео». Это сделано, чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса, передает RT.