Челябинские силовики выступили с экстренным обращением из-за аномальных морозов

Челябинская Госавтоинспекция приведена в повышенную готовность из-за холодов
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Прощания с Юрием Дёминым у ГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, автомобили дпс, гибдд
Экипажи ДПС готовы прийти на помощь замерзающим в дороге Фото:

Личный состав Госавтоинспекции по региону приведен в повышенную степень готовности из-за надвигающихся аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности из-за надвигающихся холодов. Челябинскую область в ближайшие дни накроют аномальные морозы до -30 градусов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В областном главке водителей также призывают отказаться от дальних поездок, если нет крайней необходимости. Автомобилистам напомнили, что нужно тщательно подготовить свое транспортное средство к эксплуатации в зимнее время.

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Личный состав Госавтоинспекции по региону приведен в повышенную степень готовности из-за надвигающихся аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности из-за надвигающихся холодов. Челябинскую область в ближайшие дни накроют аномальные морозы до -30 градусов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке водителей также призывают отказаться от дальних поездок, если нет крайней необходимости. Автомобилистам напомнили, что нужно тщательно подготовить свое транспортное средство к эксплуатации в зимнее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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