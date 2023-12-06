Челябинские силовики выступили с экстренным обращением из-за аномальных морозов

Личный состав Госавтоинспекции по региону приведен в повышенную степень готовности из-за надвигающихся аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности из-за надвигающихся холодов. Челябинскую область в ближайшие дни накроют аномальные морозы до -30 градусов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В областном главке водителей также призывают отказаться от дальних поездок, если нет крайней необходимости. Автомобилистам напомнили, что нужно тщательно подготовить свое транспортное средство к эксплуатации в зимнее время.
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