06 декабря 2023

Силуанов: бюджет РФ получил от налогов больше денег, чем ожидалось

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Объем доходов пополнится, считает Антон Силуанов Фото:

Власти РФ уже получили 305 миллиардов рублей по налогу, что на пять миллиардов больше запланированного, несмотря на то, что срок уплаты подойдет к концу в январе 2024 года. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей, если быть точным — на данную неделю 305 миллиардов», — передает издание «Известия» слова Силуанова. Он отметил, что до конца года бюджет пополнится. Срок уплаты налогов подойдет к концу 28 января 2024 года.

Главы Минфина напомнил, что у налогоплательщиков есть выбор по оплате налогов. «Заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%», — подытожил он.

В Госдуме подняли вопрос о повышении налогов для россиян, дабы развить экономику и повысить качество жизни людей. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, сверхбогатые уже начали платить больше.

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Власти РФ уже получили 305 миллиардов рублей по налогу, что на пять миллиардов больше запланированного, несмотря на то, что срок уплаты подойдет к концу в январе 2024 года. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей, если быть точным — на данную неделю 305 миллиардов», — передает издание «Известия» слова Силуанова. Он отметил, что до конца года бюджет пополнится. Срок уплаты налогов подойдет к концу 28 января 2024 года. Главы Минфина напомнил, что у налогоплательщиков есть выбор по оплате налогов. «Заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%», — подытожил он. В Госдуме подняли вопрос о повышении налогов для россиян, дабы развить экономику и повысить качество жизни людей. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, сверхбогатые уже начали платить больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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