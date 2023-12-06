Силуанов: бюджет РФ получил от налогов больше денег, чем ожидалось

07 декабря 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Объем доходов пополнится, считает Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ уже получили 305 миллиардов рублей по налогу, что на пять миллиардов больше запланированного, несмотря на то, что срок уплаты подойдет к концу в январе 2024 года. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей, если быть точным — на данную неделю 305 миллиардов», — передает издание «Известия» слова Силуанова. Он отметил, что до конца года бюджет пополнится. Срок уплаты налогов подойдет к концу 28 января 2024 года. Главы Минфина напомнил, что у налогоплательщиков есть выбор по оплате налогов. «Заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%», — подытожил он. В Госдуме подняли вопрос о повышении налогов для россиян, дабы развить экономику и повысить качество жизни людей. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, сверхбогатые уже начали платить больше.

Власти РФ уже получили 305 миллиардов рублей по налогу, что на пять миллиардов больше запланированного, несмотря на то, что срок уплаты подойдет к концу в январе 2024 года. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей, если быть точным — на данную неделю 305 миллиардов», — передает издание «Известия» слова Силуанова. Он отметил, что до конца года бюджет пополнится. Срок уплаты налогов подойдет к концу 28 января 2024 года. Главы Минфина напомнил, что у налогоплательщиков есть выбор по оплате налогов. «Заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%», — подытожил он. В Госдуме подняли вопрос о повышении налогов для россиян, дабы развить экономику и повысить качество жизни людей. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, сверхбогатые уже начали платить больше.