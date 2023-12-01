В Госдуме обсуждают вопрос повышения налогов для россиян

01 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Чем больше людей будут платить налоги, тем меньше будет ставка, сказал Артем Кирьянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас идет обсуждение дальнейшего повышения налоговой нагрузки для россиян. Сверхбогатые уже начали платить больше. Об этом сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Налоговая нагрузка растет Новость по теме В России в 2029 году могут исчезнуть ИП «Сейчас идет серьезная дискуссия о необходимости дальнейшего повышения налоговой нагрузки. Однако источников не так много: экспортеры ресурсов, банки, сверхбогатые или просто граждане. Мы выступаем резко против повышения нагрузки на россиян. Неважно как: через налоги, тарифы, дополнительные сборы, или как-то иначе», — сказал Михаил Щапов. По его словам, налоговая нагрузка в России и так уже растет. «Это делается через донастройку существующей налоговой системы. Например, в бюджет 2023 года было заложено порядка 1,2 трлн рублей дополнительных поступлений от нефтегазовой отрасли и экспортеров угля. В этом году был принят закон о разовом налоге на сверхприбыли. Формально ставки остаются на прежнем уровне и новые постоянные налоги не появляются, но налоговая нагрузка растет», — отметил депутат. Как поможет введение прогрессивной шкалы налогообложения Для перебалансировки и стабилизации экономической ситуации он предложил ввести более крутую прогрессивную шкалу налогооблажения. «Повысить нагрузку на сверхбогатых через введение дополнительных налогов на роскошь и сверхпотребление. Также мы предлагаем поменять таможенную политику так, чтобы больше брать с экспортеров ресурсов и низкотехнологичной продукции, с импортеров той продукции, которая уже производится в России. Наши предложения основаны на анализе, прогнозе и опыте других стран. Можно сколько угодно называть их популизмом, но экономическая логика неумолима, и их придется в итоге реализовать. Главное, чтобы при этом не нанести ущерб гражданам, малому и среднему бизнесу, повысить их благосостояние и возможности», — подчеркнул собеседник агентства. Риски повышения налогов Новость по теме Глава ФНС анонсировал сроки упрощенных налоговых вычетов за лечение и образование С прогрессивной шкалой нужно быть аккуратным, поделился председатель российского союза налогоплательщиков, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Очень часто звучат предложения о том, чтобы изменить систему по налогу на доходы физических лиц. Всю палитру можно охарактеризовать следующим образом: не брать налог на доходы с тех, кто зарабатывают немного, и брать повышенный процент, вплоть до 35% с тех, у кого высокий доход. Я бы к таким предложениям относился все-таки с большой осторожностью, потому что, как правило, они звучат без должного финансового обоснования», — сообщил эксперт. По его мнению такие меры могут привести к снижению доходов региональных бюджетов и никак не поможет бедным слоям населения. «Есть большие сомнения, что отсутствие налогов на доходы физических лиц поможет самим этим физическим лицам в трудной ситуации. Не думаю, что работодатели будут этот налог выплачивать им дополнительно к заработной плате. То есть просто мы облегчим жизнь определенному количеству работодателей. Это не прямая поддержка людей. Есть другие механизмы целевые, понятные, адресные. Второй момент, что людей с высоким доходом не так много, а с низким и средним — подавляющее большинство. Если мы не берем налог с 80 или даже с 30%людей, то подвергаем риску бюджеты регионов», — объяснил Кирьянов. Условия для снижения налогов Депутат не исключил, что в дальнейшем налоговая нагрузка для россиян будет снижаться. «Налоги это не сама цель. Наша цель — это развитие экономики, повышение уровня и качества жизни людей. У нас были более высокие налоги, которые никто не платил. То есть, чем больше количество людей честно платит налоги, независимо от того, это физическое лицо или предприниматель, тем меньше ставка налогообложения. Главная задача — это прозрачность бизнеса, обеление отраслей и честная уплата налогов, которая не подразумевает каких-то схем или уклонений. Не думаю, что в ближайшие годы стоит ожидать увеличения налоговой ставки с 13%», — заключил собеседник URA.RU. Крайний срок для уплаты налогов в России назначен на 1 декабря. За просрочку должникам будут начислять пени. Узнать, сколько нужно будет заплатить, можно на сайте Федеральной налоговой службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас идет обсуждение дальнейшего повышения налоговой нагрузки для россиян. Сверхбогатые уже начали платить больше. Об этом сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Сейчас идет серьезная дискуссия о необходимости дальнейшего повышения налоговой нагрузки. Однако источников не так много: экспортеры ресурсов, банки, сверхбогатые или просто граждане. Мы выступаем резко против повышения нагрузки на россиян. Неважно как: через налоги, тарифы, дополнительные сборы, или как-то иначе», — сказал Михаил Щапов. По его словам, налоговая нагрузка в России и так уже растет. «Это делается через донастройку существующей налоговой системы. Например, в бюджет 2023 года было заложено порядка 1,2 трлн рублей дополнительных поступлений от нефтегазовой отрасли и экспортеров угля. В этом году был принят закон о разовом налоге на сверхприбыли. Формально ставки остаются на прежнем уровне и новые постоянные налоги не появляются, но налоговая нагрузка растет», — отметил депутат. Для перебалансировки и стабилизации экономической ситуации он предложил ввести более крутую прогрессивную шкалу налогооблажения. «Повысить нагрузку на сверхбогатых через введение дополнительных налогов на роскошь и сверхпотребление. Также мы предлагаем поменять таможенную политику так, чтобы больше брать с экспортеров ресурсов и низкотехнологичной продукции, с импортеров той продукции, которая уже производится в России. Наши предложения основаны на анализе, прогнозе и опыте других стран. Можно сколько угодно называть их популизмом, но экономическая логика неумолима, и их придется в итоге реализовать. Главное, чтобы при этом не нанести ущерб гражданам, малому и среднему бизнесу, повысить их благосостояние и возможности», — подчеркнул собеседник агентства. С прогрессивной шкалой нужно быть аккуратным, поделился председатель российского союза налогоплательщиков, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Очень часто звучат предложения о том, чтобы изменить систему по налогу на доходы физических лиц. Всю палитру можно охарактеризовать следующим образом: не брать налог на доходы с тех, кто зарабатывают немного, и брать повышенный процент, вплоть до 35% с тех, у кого высокий доход. Я бы к таким предложениям относился все-таки с большой осторожностью, потому что, как правило, они звучат без должного финансового обоснования», — сообщил эксперт. По его мнению такие меры могут привести к снижению доходов региональных бюджетов и никак не поможет бедным слоям населения. «Есть большие сомнения, что отсутствие налогов на доходы физических лиц поможет самим этим физическим лицам в трудной ситуации. Не думаю, что работодатели будут этот налог выплачивать им дополнительно к заработной плате. То есть просто мы облегчим жизнь определенному количеству работодателей. Это не прямая поддержка людей. Есть другие механизмы целевые, понятные, адресные. Второй момент, что людей с высоким доходом не так много, а с низким и средним — подавляющее большинство. Если мы не берем налог с 80 или даже с 30%людей, то подвергаем риску бюджеты регионов», — объяснил Кирьянов. Депутат не исключил, что в дальнейшем налоговая нагрузка для россиян будет снижаться. «Налоги это не сама цель. Наша цель — это развитие экономики, повышение уровня и качества жизни людей. У нас были более высокие налоги, которые никто не платил. То есть, чем больше количество людей честно платит налоги, независимо от того, это физическое лицо или предприниматель, тем меньше ставка налогообложения. Главная задача — это прозрачность бизнеса, обеление отраслей и честная уплата налогов, которая не подразумевает каких-то схем или уклонений. Не думаю, что в ближайшие годы стоит ожидать увеличения налоговой ставки с 13%», — заключил собеседник URA.RU. Крайний срок для уплаты налогов в России назначен на 1 декабря. За просрочку должникам будут начислять пени. Узнать, сколько нужно будет заплатить, можно на сайте Федеральной налоговой службы.