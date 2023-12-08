В Екатеринбурге по дороге в школу пропал 15-летний подросток. Фото

08 декабря 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Мальчика ищут екатеринбургские полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропал 15-летний Артемий Воронков. 7 декабря он ушел в школу и потерялся, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушел на занятия и больше не выходит на связь», — говорится в сообщении силового ведомства. Приметы Воронкова: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение и короткие волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, вязаную шапку, спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке. Если вам известно местоположение подростка, то сообщите информацию силовикам по номеру +7 (343) 356-42-12 или +7 (999) 368-52-43. Анонимность гарантируется. Подросток ушел из дома 7 декабря Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пропал 15-летний Артемий Воронков. 7 декабря он ушел в школу и потерялся, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушел на занятия и больше не выходит на связь», — говорится в сообщении силового ведомства. Приметы Воронкова: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение и короткие волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, вязаную шапку, спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке. Если вам известно местоположение подростка, то сообщите информацию силовикам по номеру +7 (343) 356-42-12 или +7 (999) 368-52-43. Анонимность гарантируется.