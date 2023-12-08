В Екатеринбурге по дороге в школу пропал 15-летний подросток. Фото

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Мальчика ищут екатеринбургские полицейские Фото:

В Екатеринбурге пропал 15-летний Артемий Воронков. 7 декабря он ушел в школу и потерялся, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушел на занятия и больше не выходит на связь», — говорится в сообщении силового ведомства.

Приметы Воронкова: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение и короткие волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, вязаную шапку, спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке.

Если вам известно местоположение подростка, то сообщите информацию силовикам по номеру +7 (343) 356-42-12 или +7 (999) 368-52-43. Анонимность гарантируется.

Подросток ушел из дома 7 декабря
Подросток ушел из дома 7 декабря
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 15-летний Артемий Воронков. 7 декабря он ушел в школу и потерялся, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушел на занятия и больше не выходит на связь», — говорится в сообщении силового ведомства. Приметы Воронкова: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение и короткие волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, вязаную шапку, спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке. Если вам известно местоположение подростка, то сообщите информацию силовикам по номеру +7 (343) 356-42-12 или +7 (999) 368-52-43. Анонимность гарантируется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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