Определен состав команды Путина на выборах

В Москве прошло заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы. В ходе собрания был сформирован состав его команды.
«В состав группы вошли секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер законодательного собрания Донецкой народной республики Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин», — передает РБК в своем telegram-канале. Это только часть команды Путина.
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