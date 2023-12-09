Определен состав команды Путина на выборах

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
В состав команды Путина на предстоящих президентских выборах войдут представители из различных сфер жизни Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Москве прошло заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы. В ходе собрания был сформирован состав его команды.

«В состав группы вошли секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер законодательного собрания Донецкой народной республики Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин», — передает РБК в своем telegram-канале. Это только часть команды Путина.

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В Москве прошло заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы. В ходе собрания был сформирован состав его команды. «В состав группы вошли секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер законодательного собрания Донецкой народной республики Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин», — передает РБК в своем telegram-канале. Это только часть команды Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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