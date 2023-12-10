The Guardian: заявление Байдена о Путине навредило Украине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден своим неосторожным высказыванием навредил Украине Фото:

Слова президента США Джо Байдена о том, что сенаторы сделают подарок президенту России Владимиру Путину, если не проголосуют за помощь Украине, навредили Киеву. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Несколько часов спустя после этого заявления все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы расширить поддержку Украины. Это очередная из целого ряда неудач для Киева», — пишет издание.

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала дополнительные бюджетные ассигнования в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд планировалось направить на помощь Киеву, передает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска стали получать от западных стран меньше снарядов калибра 155 мм. По его словам, поставки сократились, поскольку фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Национальная служба новостей».

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Слова президента США Джо Байдена о том, что сенаторы сделают подарок президенту России Владимиру Путину, если не проголосуют за помощь Украине, навредили Киеву. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Несколько часов спустя после этого заявления все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы расширить поддержку Украины. Это очередная из целого ряда неудач для Киева», — пишет издание. Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала дополнительные бюджетные ассигнования в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд планировалось направить на помощь Киеву, передает RT. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска стали получать от западных стран меньше снарядов калибра 155 мм. По его словам, поставки сократились, поскольку фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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