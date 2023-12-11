Сбербанк нарастил чистую прибыль почти в восемь раз

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Повседневная жизнь, весна. Москва, банк, офис, отделение, сбер, клиенты
Сбербанк опубликовал отчет за ноябрь Фото:

Прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 триллиона рублей при рентабельности капитала в 25%», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Отмечается, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей.

Также Сбербанк уточняет, что выросли темпы розничного (29%) и корпоративного (22,8%) кредитного портфеля. Это связано с повышением ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 15%.

За год в Сбербанк пришли еще 1,9 миллиона клиентов. Тем самым общее число достигло 108,3 миллиона. Сохраняется положительная динамика и в других сферах банка.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что в 2024—2026 годах компания будет акцентировать внимание на развитии искусственно интеллекта. Его слова передает RT.

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Прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. «Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 триллиона рублей при рентабельности капитала в 25%», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Отмечается, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей. Также Сбербанк уточняет, что выросли темпы розничного (29%) и корпоративного (22,8%) кредитного портфеля. Это связано с повышением ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 15%. За год в Сбербанк пришли еще 1,9 миллиона клиентов. Тем самым общее число достигло 108,3 миллиона. Сохраняется положительная динамика и в других сферах банка. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что в 2024—2026 годах компания будет акцентировать внимание на развитии искусственно интеллекта. Его слова передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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