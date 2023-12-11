Экономика Бизнес Сбербанк нарастил чистую прибыль почти в восемь раз 11 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 + Сбербанк опубликовал отчет за ноябрь Фото: Игорь Пантин © URA.RU Прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. «Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 триллиона рублей при рентабельности капитала в 25%», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Отмечается, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей. Также Сбербанк уточняет, что выросли темпы розничного (29%) и корпоративного (22,8%) кредитного портфеля. Это связано с повышением ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 15%. За год в Сбербанк пришли еще 1,9 миллиона клиентов. Тем самым общее число достигло 108,3 миллиона. Сохраняется положительная динамика и в других сферах банка. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что в 2024—2026 годах компания будет акцентировать внимание на развитии искусственно интеллекта. Его слова передает RT. Прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. «Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 триллиона рублей при рентабельности капитала в 25%», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Отмечается, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей. Также Сбербанк уточняет, что выросли темпы розничного (29%) и корпоративного (22,8%) кредитного портфеля. Это связано с повышением ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 15%. За год в Сбербанк пришли еще 1,9 миллиона клиентов. Тем самым общее число достигло 108,3 миллиона. Сохраняется положительная динамика и в других сферах банка. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что в 2024—2026 годах компания будет акцентировать внимание на развитии искусственно интеллекта. Его слова передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям