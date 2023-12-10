«Сбер»: экономика РФ ежегодно теряет свыше 500 млрд рублей из-за климата

Из-за изменения климата ежегодно с 2023-го по 2027-й потери России в среднем составят 580 млрд рублей. За пять лет, включая текущий год, страна может потерять до трех трлн рублей. Такие данные следуют из подсчетов Сбербанка.
«Занимаясь оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд рублей ежегодно», — сообщила на климатической конференции ООН (COP28) старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова. За пять лет, включая текущий год, Россия может потерять до трех трлн рублей. В отдельных регионах, где климатические изменения более ощутимы, потери ежегодно могут варьироваться от пяти до шести процентов валового продукта.
Связь климатических проблем и экономики становится все более тесной, считают в банке. Там предлагают создать климатический совет на базе БРИКС.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал 2023 год самым жарким за всю историю. По его словам, человечество переживает климатический коллапс, последствия которого могут быть разрушительны. Рекордные показатели потепления должны бросать в дрожь мировых лидеров и «побудить их к действиям», приводит слова Гутерреша RT.
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