В летевшем в Тюмень самолете у пассажира остановилось сердце

В самолете, летевшем из Москвы в Тюмень, у пассажира произошла остановка сердца. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, мужчину спасли врачи ОКБ №1, которые находились на борту судна.
«Доктора отреагировали немедленно и начали оказывать первую помощь пассажиру. Им оказался мужчина примерно 40 лет. Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации», — сообщили в telegram-канале департамента.
Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани. Там пассажира уже встречала реанимационная бригада.
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