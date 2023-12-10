10 декабря 2023

В летевшем в Тюмень самолете у пассажира остановилось сердце

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, массаж сердца, скорая помощь
Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты Фото:

В самолете, летевшем из Москвы в Тюмень, у пассажира произошла остановка сердца. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, мужчину спасли врачи ОКБ №1, которые находились на борту судна.

«Доктора отреагировали немедленно и начали оказывать первую помощь пассажиру. Им оказался мужчина примерно 40 лет. Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации», — сообщили в telegram-канале департамента.

Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани. Там пассажира уже встречала реанимационная бригада.

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В самолете, летевшем из Москвы в Тюмень, у пассажира произошла остановка сердца. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, мужчину спасли врачи ОКБ №1, которые находились на борту судна. «Доктора отреагировали немедленно и начали оказывать первую помощь пассажиру. Им оказался мужчина примерно 40 лет. Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации», — сообщили в telegram-канале департамента. Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани. Там пассажира уже встречала реанимационная бригада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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