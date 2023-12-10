В летевшем в Тюмень самолете у пассажира остановилось сердце

11 декабря 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты Фото: Илья Московец © URA.RU В самолете, летевшем из Москвы в Тюмень, у пассажира произошла остановка сердца. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, мужчину спасли врачи ОКБ №1, которые находились на борту судна. «Доктора отреагировали немедленно и начали оказывать первую помощь пассажиру. Им оказался мужчина примерно 40 лет. Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации», — сообщили в telegram-канале департамента. Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани. Там пассажира уже встречала реанимационная бригада.

В самолете, летевшем из Москвы в Тюмень, у пассажира произошла остановка сердца. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, мужчину спасли врачи ОКБ №1, которые находились на борту судна. «Доктора отреагировали немедленно и начали оказывать первую помощь пассажиру. Им оказался мужчина примерно 40 лет. Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации», — сообщили в telegram-канале департамента. Пассажиру сделали непрямой массаж сердца, оно забилось вновь уже через четыре минуты. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани. Там пассажира уже встречала реанимационная бригада.