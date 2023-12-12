В России расширяют помощь больным вирусными гепатитами

Мишустин поручил сформировать единый регистр больных с вирусными гепатитами

12 декабря 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В регистр будут включены сведения о лечении пациентов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании единого регистра для учета тех пациентов, кто болен вирусными гепатитами. Он поможет оценивать объем необходимых финансовых ресурсов и нужных лекарств. Об этом сообщило правительство России. «В 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов», — говорится в постановлении . Это сделано в продолжении работы над развитием системы по оказанию медпомощи пациентам, больных вирусными гепатитами. А также для совершенствования механизмов оплаты данного лечения, которое осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования. Известно, что в единый регистр будут включены сведения о первичном выявлении диагноза. А также о лечении и диспансерном наблюдении. Данное введение поможет систематизировать информацию о пациентах. Функции оператора регистра возложены на Минздрав. Ранее Минздрав предложил бесплатную проверку на антитела к гепатиту С для жителей России. С 2024 года могут бесплатно пройти проверку граждане от 25 лет. Это будет происходить в рамках диспансеризации и профосмотра. Данный тест должен проводиться раз в 10 лет, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании единого регистра для учета тех пациентов, кто болен вирусными гепатитами. Он поможет оценивать объем необходимых финансовых ресурсов и нужных лекарств. Об этом сообщило правительство России. «В 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов», — говорится в постановлении. Это сделано в продолжении работы над развитием системы по оказанию медпомощи пациентам, больных вирусными гепатитами. А также для совершенствования механизмов оплаты данного лечения, которое осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования. Известно, что в единый регистр будут включены сведения о первичном выявлении диагноза. А также о лечении и диспансерном наблюдении. Данное введение поможет систематизировать информацию о пациентах. Функции оператора регистра возложены на Минздрав. Ранее Минздрав предложил бесплатную проверку на антитела к гепатиту С для жителей России. С 2024 года могут бесплатно пройти проверку граждане от 25 лет. Это будет происходить в рамках диспансеризации и профосмотра. Данный тест должен проводиться раз в 10 лет, передает «Ридус».