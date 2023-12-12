В России расширяют помощь больным вирусными гепатитами

Мишустин поручил сформировать единый регистр больных с вирусными гепатитами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
В регистр будут включены сведения о лечении пациентов Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании единого регистра для учета тех пациентов, кто болен вирусными гепатитами. Он поможет оценивать объем необходимых финансовых ресурсов и нужных лекарств. Об этом сообщило правительство России.

«В 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов», — говорится в постановлении. Это сделано в продолжении работы над развитием системы по оказанию медпомощи пациентам, больных вирусными гепатитами. А также для совершенствования механизмов оплаты данного лечения, которое осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования.

Известно, что в единый регистр будут включены сведения о первичном выявлении диагноза. А также о лечении и диспансерном наблюдении. Данное введение поможет систематизировать информацию о пациентах. Функции оператора регистра возложены на Минздрав.

Ранее Минздрав предложил бесплатную проверку на антитела к гепатиту С для жителей России. С 2024 года могут бесплатно пройти проверку граждане от 25 лет. Это будет происходить в рамках диспансеризации и профосмотра. Данный тест должен проводиться раз в 10 лет, передает «Ридус».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании единого регистра для учета тех пациентов, кто болен вирусными гепатитами. Он поможет оценивать объем необходимых финансовых ресурсов и нужных лекарств. Об этом сообщило правительство России. «В 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов», — говорится в постановлении. Это сделано в продолжении работы над развитием системы по оказанию медпомощи пациентам, больных вирусными гепатитами. А также для совершенствования механизмов оплаты данного лечения, которое осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования. Известно, что в единый регистр будут включены сведения о первичном выявлении диагноза. А также о лечении и диспансерном наблюдении. Данное введение поможет систематизировать информацию о пациентах. Функции оператора регистра возложены на Минздрав. Ранее Минздрав предложил бесплатную проверку на антитела к гепатиту С для жителей России. С 2024 года могут бесплатно пройти проверку граждане от 25 лет. Это будет происходить в рамках диспансеризации и профосмотра. Данный тест должен проводиться раз в 10 лет, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...