SHOT: в Москве скончалась ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова

12 декабря 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Людмила Швецова умерла из-за сердечной недостаточности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве в возрасте 82 лет умерла советская и российская журналистка, ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «Тело Людмилы Павловны обнаружил накануне ее сын в квартире, где она проживала», — сообщил telegram-канал Shot. Следов насильственной смерти на теле не было. Журналистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Людмила Швецова окончила факультет журналистики в МГУ. По профессии она начала работать в 1958 году. Является журналистом с более чем пятидесятилетним стажем, долгие годы работала на радио «Маяк». Швецова занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе. Там редакция «Маяка» организовала передачу для покорителей Севера.

В Москве в возрасте 82 лет умерла советская и российская журналистка, ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «Тело Людмилы Павловны обнаружил накануне ее сын в квартире, где она проживала», — сообщил telegram-канал Shot. Следов насильственной смерти на теле не было. Журналистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Людмила Швецова окончила факультет журналистики в МГУ. По профессии она начала работать в 1958 году. Является журналистом с более чем пятидесятилетним стажем, долгие годы работала на радио «Маяк». Швецова занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе. Там редакция «Маяка» организовала передачу для покорителей Севера.