SHOT: в Москве скончалась ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова

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Людмила Швецова умерла из-за сердечной недостаточности Фото:

В Москве в возрасте 82 лет умерла советская и российская журналистка, ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«Тело Людмилы Павловны обнаружил накануне ее сын в квартире, где она проживала», — сообщил telegram-канал Shot. Следов насильственной смерти на теле не было. Журналистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

Людмила Швецова окончила факультет журналистики в МГУ. По профессии она начала работать в 1958 году. Является журналистом с более чем пятидесятилетним стажем, долгие годы работала на радио «Маяк». Швецова занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе. Там редакция «Маяка» организовала передачу для покорителей Севера.

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В Москве в возрасте 82 лет умерла советская и российская журналистка, ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «Тело Людмилы Павловны обнаружил накануне ее сын в квартире, где она проживала», — сообщил telegram-канал Shot. Следов насильственной смерти на теле не было. Журналистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Людмила Швецова окончила факультет журналистики в МГУ. По профессии она начала работать в 1958 году. Является журналистом с более чем пятидесятилетним стажем, долгие годы работала на радио «Маяк». Швецова занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе. Там редакция «Маяка» организовала передачу для покорителей Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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