В пермском аэропорту сменилось руководство

Пермский аэропорт возглавил Александр Кулюкин
Генеральным директором пермского аэропорта «Большое Савино» назначен Александр Кулюкин. Он вступил в должность 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«С 1 декабря на должность гендиректора АО «Международный аэропорт «Пермь» назначен Александр Кулюкин. Прежний генеральный директор Светлана Архипова стала его первым заместителем», — рассказали в аэропорту.
До своего назначения Кулюкин занимал должность директора по производству АО «Аэропорт «Храброво». Он проработал там шесть лет. Кулюкин имеет множество ведомственных наград и был награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина за хорошую работу.
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