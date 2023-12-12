12 декабря 2023

В пермском аэропорту сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино
Пермский аэропорт возглавил Александр Кулюкин Фото:

Генеральным директором пермского аэропорта «Большое Савино» назначен Александр Кулюкин. Он вступил в должность 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 1 декабря на должность гендиректора АО «Международный аэропорт «Пермь» назначен Александр Кулюкин. Прежний генеральный директор Светлана Архипова стала его первым заместителем», — рассказали в аэропорту.

До своего назначения Кулюкин занимал должность директора по производству АО «Аэропорт «Храброво». Он проработал там шесть лет. Кулюкин имеет множество ведомственных наград и был награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина за хорошую работу.

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Генеральным директором пермского аэропорта «Большое Савино» назначен Александр Кулюкин. Он вступил в должность 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «С 1 декабря на должность гендиректора АО «Международный аэропорт «Пермь» назначен Александр Кулюкин. Прежний генеральный директор Светлана Архипова стала его первым заместителем», — рассказали в аэропорту. До своего назначения Кулюкин занимал должность директора по производству АО «Аэропорт «Храброво». Он проработал там шесть лет. Кулюкин имеет множество ведомственных наград и был награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина за хорошую работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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