Госдума поменяет алкогольный закон ради российского вина

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому разрешается наружная реклама вина вблизи винодельческих предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте думы.
«Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ», — отметили депутаты в ходе пленарного заседания. Трансляция проходит на официальном сайте. В качестве основной причины введения законопроекта выступает мотивация для его производителей создавать виноградники на юге страны.
В России с 2012 года почти полностью запрещена реклама алкогольной продукции. Запрет установлен статьей ФЗ «О рекламе». В октябре сообщалось, что в РФ разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому разрешается наружная реклама вина вблизи винодельческих предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте думы. «Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ», — отметили депутаты в ходе пленарного заседания. Трансляция проходит на официальном сайте. В качестве основной причины введения законопроекта выступает мотивация для его производителей создавать виноградники на юге страны. В России с 2012 года почти полностью запрещена реклама алкогольной продукции. Запрет установлен статьей ФЗ «О рекламе». В октябре сообщалось, что в РФ разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах.