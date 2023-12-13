Госдума поменяет алкогольный закон ради российского вина

Госдума в первом чтении ввела законопроект о наружной рекламе для вина
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Первая встреча нового совместного проекта Свердловской Государственной Филармонии, жилого дома "Кандинский" и концепт-агентства Бюро100. Екатеринбург, винотека соловьева, бокал, фуршет, вино, руки
В России хотят разрешить наружную рекламу для вина Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому разрешается наружная реклама вина вблизи винодельческих предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте думы.

«Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ», — отметили депутаты в ходе пленарного заседания. Трансляция проходит на официальном сайте. В качестве основной причины введения законопроекта выступает мотивация для его производителей создавать виноградники на юге страны.

В России с 2012 года почти полностью запрещена реклама алкогольной продукции. Запрет установлен статьей ФЗ «О рекламе». В октябре сообщалось, что в РФ разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому разрешается наружная реклама вина вблизи винодельческих предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте думы. «Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ», — отметили депутаты в ходе пленарного заседания. Трансляция проходит на официальном сайте. В качестве основной причины введения законопроекта выступает мотивация для его производителей создавать виноградники на юге страны. В России с 2012 года почти полностью запрещена реклама алкогольной продукции. Запрет установлен статьей ФЗ «О рекламе». В октябре сообщалось, что в РФ разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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