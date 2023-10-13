В России пропадут недорогие вина из Европы

Повышение ввозных пошлин негативно скажется на сегменте доступного вина, заявил Александр Липилин Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort.

«В сегменте „до 500-700 рублей“ скоро почти не останется импорта вин из основных стран — Италии, Испании, Франции!» — передает слова исполнительного директора Fort Александра Липилина РИА Новости. Он добавил, что на это влияет повышение ввозных пошлин. В то время как более дорогие сегменты имеют меньший спрос и широкую конкуренцию со стороны импорта, подчеркнул Липилин.

Директор по импорту компании Fort Дарья Сологуб считает, что бюджетные вина из Италии, Испании и Франции будут заменены винами из Чили, Аргентины и ЮАР. Для Чили, которая уже является одной из пяти крупнейших поставщиков вин в Россию, это будет дополнительный стимул для продвижения своей продукции. В ЮАР также присутствуют недорогие варианты вин и удобная логистика доставки, что делает их привлекательными для потребителей, заключила Сологуб.

Алкогольные импортеры обратились к правительству РФ из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино. Повышение пошлин может привести к поднятию цен виноделами и ухудшению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. Вследствие этого потребители могут переключиться на другой вид алкоголя.