В России пропадут недорогие вина из Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винотека Соловьева. Екатеринбург, винотека соловьева, винотека, вино
Повышение ввозных пошлин негативно скажется на сегменте доступного вина, заявил Александр Липилин Фото:

В России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort.

«В сегменте „до 500-700 рублей“ скоро почти не останется импорта вин из основных стран — Италии, Испании, Франции!» — передает слова исполнительного директора Fort Александра Липилина РИА Новости. Он добавил, что на это влияет повышение ввозных пошлин. В то время как более дорогие сегменты имеют меньший спрос и широкую конкуренцию со стороны импорта, подчеркнул Липилин.

Директор по импорту компании Fort Дарья Сологуб считает, что бюджетные вина из Италии, Испании и Франции будут заменены винами из Чили, Аргентины и ЮАР. Для Чили, которая уже является одной из пяти крупнейших поставщиков вин в Россию, это будет дополнительный стимул для продвижения своей продукции. В ЮАР также присутствуют недорогие варианты вин и удобная логистика доставки, что делает их привлекательными для потребителей, заключила Сологуб.

Алкогольные импортеры обратились к правительству РФ из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино. Повышение пошлин может привести к поднятию цен виноделами и ухудшению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. Вследствие этого потребители могут переключиться на другой вид алкоголя.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort. «В сегменте „до 500-700 рублей“ скоро почти не останется импорта вин из основных стран — Италии, Испании, Франции!» — передает слова исполнительного директора Fort Александра Липилина РИА Новости. Он добавил, что на это влияет повышение ввозных пошлин. В то время как более дорогие сегменты имеют меньший спрос и широкую конкуренцию со стороны импорта, подчеркнул Липилин. Директор по импорту компании Fort Дарья Сологуб считает, что бюджетные вина из Италии, Испании и Франции будут заменены винами из Чили, Аргентины и ЮАР. Для Чили, которая уже является одной из пяти крупнейших поставщиков вин в Россию, это будет дополнительный стимул для продвижения своей продукции. В ЮАР также присутствуют недорогие варианты вин и удобная логистика доставки, что делает их привлекательными для потребителей, заключила Сологуб. Алкогольные импортеры обратились к правительству РФ из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино. Повышение пошлин может привести к поднятию цен виноделами и ухудшению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. Вследствие этого потребители могут переключиться на другой вид алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...