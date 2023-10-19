19 октября 2023

В России появится реклама виноделия на билбордах

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборные плакаты и виды города. Пермь, рекламный щит, билборд, репин александр
Ограничения на рекламу алкоголя сейчас затрудняют продвижение отечественных вин Фото:

В России разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах в целях продвижения отечественных вин. Поправки в законодательство поддержало правительство России.

«Кабмин РФ принял решение ослабить жесткие ограничения на рекламу алкоголя. На билбордах производители смогут размещать информацию о своих винодельческих хозяйствах. Виноделы смогут информировать, какие вина они производят и на каких территориях», — пишут «Известия», ознакомившись с поправками в закон «О рекламе».

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в феврале 2022 года, но пока не прошел первое чтение. Авторы проекта считают, что его принятие создаст условия для развития виноделия в России и будет формировать культуру потребления вина среди россиян.

Ранее стало известно, что в России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. В сегменте до 700 рублей скоро почти не останется импорта вин из основных стран-импортеров. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort.

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В России разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах в целях продвижения отечественных вин. Поправки в законодательство поддержало правительство России. «Кабмин РФ принял решение ослабить жесткие ограничения на рекламу алкоголя. На билбордах производители смогут размещать информацию о своих винодельческих хозяйствах. Виноделы смогут информировать, какие вина они производят и на каких территориях», — пишут «Известия», ознакомившись с поправками в закон «О рекламе». Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в феврале 2022 года, но пока не прошел первое чтение. Авторы проекта считают, что его принятие создаст условия для развития виноделия в России и будет формировать культуру потребления вина среди россиян. Ранее стало известно, что в России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. В сегменте до 700 рублей скоро почти не останется импорта вин из основных стран-импортеров. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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