В России появится реклама виноделия на билбордах

20 октября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Ограничения на рекламу алкоголя сейчас затрудняют продвижение отечественных вин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В России разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах в целях продвижения отечественных вин. Поправки в законодательство поддержало правительство России. «Кабмин РФ принял решение ослабить жесткие ограничения на рекламу алкоголя. На билбордах производители смогут размещать информацию о своих винодельческих хозяйствах. Виноделы смогут информировать, какие вина они производят и на каких территориях», — пишут «Известия», ознакомившись с поправками в закон «О рекламе». Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в феврале 2022 года, но пока не прошел первое чтение. Авторы проекта считают, что его принятие создаст условия для развития виноделия в России и будет формировать культуру потребления вина среди россиян. Ранее стало известно, что в России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. В сегменте до 700 рублей скоро почти не останется импорта вин из основных стран-импортеров. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort.

В России разрешат российским винодельческим хозяйствам размещать свою рекламу на билбордах в целях продвижения отечественных вин. Поправки в законодательство поддержало правительство России. «Кабмин РФ принял решение ослабить жесткие ограничения на рекламу алкоголя. На билбордах производители смогут размещать информацию о своих винодельческих хозяйствах. Виноделы смогут информировать, какие вина они производят и на каких территориях», — пишут «Известия», ознакомившись с поправками в закон «О рекламе». Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в феврале 2022 года, но пока не прошел первое чтение. Авторы проекта считают, что его принятие создаст условия для развития виноделия в России и будет формировать культуру потребления вина среди россиян. Ранее стало известно, что в России с каждым днем исчезает доступное по цене вино из Италии, Испании и Франции из-за повышения ввозных пошлин. В сегменте до 700 рублей скоро почти не останется импорта вин из основных стран-импортеров. Об этом рассказали в виноторговой компании Fort.