Силуанов решил судьбу бюджетного правила РФ

Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ

14 декабря 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

По словам Силуанова, механизм бюджетного правила хорошо себя зарекомендовал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов. Менять его в ближайшее время не планируем», — рассказал Силуанов в интервью «Известиям». Глава Минфина отметил, что бюджетное правило было утверждено на предстоящие три года. Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель. Силуанов добавил, что эти меры направлены на развитие экономики страны и обеспечение технологического суверенитета. Бюджетное правило — это ограничение каких-либо бюджетных показателей, чтобы расходы не превышали доходы. В РФ этот механизм перераспределяет доходы от экспорта сырья и его основная задача — это снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России изначально этот механизм был направлен на защиту бюджета от влияния колебаний цен на нефть. Силуанов ранее заявил, что бюджет РФ получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось. На начало декабря власти РФ уже получили 305 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль, что на пять миллиардов больше запланированного, несмотря на то, что срок уплаты подойдет к концу только в январе 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов. Менять его в ближайшее время не планируем», — рассказал Силуанов в интервью «Известиям». Глава Минфина отметил, что бюджетное правило было утверждено на предстоящие три года. Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель. Силуанов добавил, что эти меры направлены на развитие экономики страны и обеспечение технологического суверенитета. Бюджетное правило — это ограничение каких-либо бюджетных показателей, чтобы расходы не превышали доходы. В РФ этот механизм перераспределяет доходы от экспорта сырья и его основная задача — это снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России изначально этот механизм был направлен на защиту бюджета от влияния колебаний цен на нефть. Силуанов ранее заявил, что бюджет РФ получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось. На начало декабря власти РФ уже получили 305 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль, что на пять миллиардов больше запланированного, несмотря на то, что срок уплаты подойдет к концу только в январе 2024 года.