МВД задержало более 80 мигрантов после стычки на московском рынке «Садовод»

На рынке «Садовод» в Москве были задержаны более 80 мигрантов. Как сообщили в столичном управлении МВД, люди повредили полицейскую машину во время задержания правонарушителя.
«Гражданин попытался скрыться на автомобиле, при этом несколько метров протащил за транспортным средством полицейского. После чего вышел из машины и нанес несколько ударов сотруднику. <…> Были задержаны более 80 человек, которые пытались оттеснить сотрудников полиции от правонарушителя», — передает пресс-служба МВД в telegram-канале. Стычка началась с того, что мигрант отказался показывать документы сотруднику полиции.
Отмечается, что один полицейский даже выстрелил в воздух, чтобы привлечь внимание. Никто не пострадал, уточняет телеканал 360.
Всех дебоширов доставили в отделы. Против них составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Против правонарушителя, который оказывал сопротивление сотруднику полиции, возбуждено уголовное дело.
На рынке «Садовод» в Москве были задержаны более 80 мигрантов. Как сообщили в столичном управлении МВД, люди повредили полицейскую машину во время задержания правонарушителя. «Гражданин попытался скрыться на автомобиле, при этом несколько метров протащил за транспортным средством полицейского. После чего вышел из машины и нанес несколько ударов сотруднику. <…> Были задержаны более 80 человек, которые пытались оттеснить сотрудников полиции от правонарушителя», — передает пресс-служба МВД в telegram-канале. Стычка началась с того, что мигрант отказался показывать документы сотруднику полиции. Отмечается, что один полицейский даже выстрелил в воздух, чтобы привлечь внимание. Никто не пострадал, уточняет телеканал 360. Всех дебоширов доставили в отделы. Против них составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Против правонарушителя, который оказывал сопротивление сотруднику полиции, возбуждено уголовное дело.