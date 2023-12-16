МВД задержало более 80 мигрантов после стычки на московском рынке «Садовод»

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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Против одного правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Фото:

На рынке «Садовод» в Москве были задержаны более 80 мигрантов. Как сообщили в столичном управлении МВД, люди повредили полицейскую машину во время задержания правонарушителя.

«Гражданин попытался скрыться на автомобиле, при этом несколько метров протащил за транспортным средством полицейского. После чего вышел из машины и нанес несколько ударов сотруднику. <…> Были задержаны более 80 человек, которые пытались оттеснить сотрудников полиции от правонарушителя», — передает пресс-служба МВД в telegram-канале. Стычка началась с того, что мигрант отказался показывать документы сотруднику полиции.

Отмечается, что один полицейский даже выстрелил в воздух, чтобы привлечь внимание. Никто не пострадал, уточняет телеканал 360.

Всех дебоширов доставили в отделы. Против них составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Против правонарушителя, который оказывал сопротивление сотруднику полиции, возбуждено уголовное дело.

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На рынке «Садовод» в Москве были задержаны более 80 мигрантов. Как сообщили в столичном управлении МВД, люди повредили полицейскую машину во время задержания правонарушителя. «Гражданин попытался скрыться на автомобиле, при этом несколько метров протащил за транспортным средством полицейского. После чего вышел из машины и нанес несколько ударов сотруднику. <…> Были задержаны более 80 человек, которые пытались оттеснить сотрудников полиции от правонарушителя», — передает пресс-служба МВД в telegram-канале. Стычка началась с того, что мигрант отказался показывать документы сотруднику полиции. Отмечается, что один полицейский даже выстрелил в воздух, чтобы привлечь внимание. Никто не пострадал, уточняет телеканал 360. Всех дебоширов доставили в отделы. Против них составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Против правонарушителя, который оказывал сопротивление сотруднику полиции, возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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