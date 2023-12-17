17 декабря 2023

В России вырос спрос на временных сотрудников из-за дефицита кадров

«Известия»: в РФ спрос на бухгалтеров без оформления в штат вырос в три раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на временных бухгалтеров вырос на 48% Фото:

На фоне дефицита кадров спрос на временных сотрудников вырос в два-три раза. В основном работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров, говорят в рекрутинговых агентствах.

«Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год. <…> За год гораздо популярнее стали специалисты по SMM (+65%), маркетологи (+54%), бухгалтеры (+48%), веб-дизайнеры (+47%), юристы (+38%), программисты (+35%), копирайтеры (+28%)», — пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании.

Компании приглашают сотрудников на временную занятость из-за дефицита кадров. При этом бизнес стремится снизить затраты, поэтому не оформляет персонал в штат. Но для самих работников это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста, считают эксперты.

В ноябре 2023 года Правительство РФ приняло решение поддержать российский рынок труда. Для этих целей кабмин продлит меры стимулирования занятости в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о механизме субсидирования создания временных рабочих мест.

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На фоне дефицита кадров спрос на временных сотрудников вырос в два-три раза. В основном работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров, говорят в рекрутинговых агентствах. «Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год. <…> За год гораздо популярнее стали специалисты по SMM (+65%), маркетологи (+54%), бухгалтеры (+48%), веб-дизайнеры (+47%), юристы (+38%), программисты (+35%), копирайтеры (+28%)», — пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании. Компании приглашают сотрудников на временную занятость из-за дефицита кадров. При этом бизнес стремится снизить затраты, поэтому не оформляет персонал в штат. Но для самих работников это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста, считают эксперты. В ноябре 2023 года Правительство РФ приняло решение поддержать российский рынок труда. Для этих целей кабмин продлит меры стимулирования занятости в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о механизме субсидирования создания временных рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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