В России вырос спрос на временных сотрудников из-за дефицита кадров

«Известия»: в РФ спрос на бухгалтеров без оформления в штат вырос в три раза

18 декабря 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Спрос на временных бухгалтеров вырос на 48% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне дефицита кадров спрос на временных сотрудников вырос в два-три раза. В основном работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров, говорят в рекрутинговых агентствах. «Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год. <…> За год гораздо популярнее стали специалисты по SMM (+65%), маркетологи (+54%), бухгалтеры (+48%), веб-дизайнеры (+47%), юристы (+38%), программисты (+35%), копирайтеры (+28%)», — пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании. Компании приглашают сотрудников на временную занятость из-за дефицита кадров. При этом бизнес стремится снизить затраты, поэтому не оформляет персонал в штат. Но для самих работников это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста, считают эксперты. В ноябре 2023 года Правительство РФ приняло решение поддержать российский рынок труда. Для этих целей кабмин продлит меры стимулирования занятости в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о механизме субсидирования создания временных рабочих мест.

На фоне дефицита кадров спрос на временных сотрудников вырос в два-три раза. В основном работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров, говорят в рекрутинговых агентствах. «Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год. <…> За год гораздо популярнее стали специалисты по SMM (+65%), маркетологи (+54%), бухгалтеры (+48%), веб-дизайнеры (+47%), юристы (+38%), программисты (+35%), копирайтеры (+28%)», — пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании. Компании приглашают сотрудников на временную занятость из-за дефицита кадров. При этом бизнес стремится снизить затраты, поэтому не оформляет персонал в штат. Но для самих работников это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста, считают эксперты. В ноябре 2023 года Правительство РФ приняло решение поддержать российский рынок труда. Для этих целей кабмин продлит меры стимулирования занятости в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о механизме субсидирования создания временных рабочих мест.