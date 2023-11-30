Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда

30 ноября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Правительство поддержит создание временных рабочих мест и проведение программ бесплатного обучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ приняло решение поддержать российский рынок труда. Для этих целей кабмин продлит меры стимулирования занятости в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте правительства. «Речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства», — сообщили в правительстве. Федеральный проект «Содействие занятости» частично компенсирует расходы работодателей на эти меры. Они получают средства на оплату труда таких сотрудников и материально-техническую организацию их рабочих мест. Новый документ продлевает меру поддержки работодателей, которая компенсирует их затраты на обучение сотрудников. Речь идет о работниках сферы ОПК, а также граждан, находящихся в поиске работы, с целью их трудоустройства на таких предприятиях. Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное перспективам развития отечественного рынка труда. Он отметил, что правительство проводит программу, которая позволила снизить показатели молодежной безработицы. Также глава государства затронул тему участников СВО и членов семей погибших бойцов. Президент поручил помогать им повышать квалификацию, получать новую профессию и поддерживать их в трудоустройстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ приняло решение поддержать российский рынок труда. Для этих целей кабмин продлит меры стимулирования занятости в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте правительства. «Речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства», — сообщили в правительстве. Федеральный проект «Содействие занятости» частично компенсирует расходы работодателей на эти меры. Они получают средства на оплату труда таких сотрудников и материально-техническую организацию их рабочих мест. Новый документ продлевает меру поддержки работодателей, которая компенсирует их затраты на обучение сотрудников. Речь идет о работниках сферы ОПК, а также граждан, находящихся в поиске работы, с целью их трудоустройства на таких предприятиях. Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное перспективам развития отечественного рынка труда. Он отметил, что правительство проводит программу, которая позволила снизить показатели молодежной безработицы. Также глава государства затронул тему участников СВО и членов семей погибших бойцов. Президент поручил помогать им повышать квалификацию, получать новую профессию и поддерживать их в трудоустройстве.