Путин: Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года

19 декабря 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада переиграли Россию в ходе ситуации на Украине после 2014 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии МО РФ. По его словам, Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на украинской стороне. «В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент считает, что Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на Украине после 2014 года. Также Путин отметил, что агрессивная позиция этих стран повлекла за собой ответные действия.

Страны Запада переиграли Россию в ходе ситуации на Украине после 2014 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии МО РФ. По его словам, Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на украинской стороне. «В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент считает, что Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на Украине после 2014 года. Также Путин отметил, что агрессивная позиция этих стран повлекла за собой ответные действия.