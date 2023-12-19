Путин: Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года

Владимир Путин заявил, что Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на Украине
Страны Запада переиграли Россию в ходе ситуации на Украине после 2014 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии МО РФ. По его словам, Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на украинской стороне.
«В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент считает, что Запад с удовольствием наблюдал за происходящим на Украине после 2014 года. Также Путин отметил, что агрессивная позиция этих стран повлекла за собой ответные действия.
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