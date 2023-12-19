Умер чемпион СССР по футболу Казарян

19 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Николай Казарян ушел из жизни на 77 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чемпион СССР по футболу в составе ереванского «Арарата» Николай Казарян, скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет «Арменпресс». «Николай Казарян скончался в возрасте 76 лет», — говорится в материале издания. Там добавили, что экс-спортсмен ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда был доставлен 14 декабря с диагнозом сердечно-легочной недостаточности. Казарян провел всю свою карьеру в «Арарате», сыграв 295 матчей и забив 67 голов. В 1973 году он стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок России.

Чемпион СССР по футболу в составе ереванского «Арарата» Николай Казарян, скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет «Арменпресс». «Николай Казарян скончался в возрасте 76 лет», — говорится в материале издания. Там добавили, что экс-спортсмен ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда был доставлен 14 декабря с диагнозом сердечно-легочной недостаточности. Казарян провел всю свою карьеру в «Арарате», сыграв 295 матчей и забив 67 голов. В 1973 году он стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок России.