Умер чемпион СССР по футболу Казарян

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Николай Казарян ушел из жизни на 77 году жизни Фото:

Чемпион СССР по футболу в составе ереванского «Арарата» Николай Казарян, скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет «Арменпресс».

«Николай Казарян скончался в возрасте 76 лет», — говорится в материале издания. Там добавили, что экс-спортсмен ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда был доставлен 14 декабря с диагнозом сердечно-легочной недостаточности. Казарян провел всю свою карьеру в «Арарате», сыграв 295 матчей и забив 67 голов. В 1973 году он стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок России.

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Чемпион СССР по футболу в составе ереванского «Арарата» Николай Казарян, скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет «Арменпресс». «Николай Казарян скончался в возрасте 76 лет», — говорится в материале издания. Там добавили, что экс-спортсмен ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда был доставлен 14 декабря с диагнозом сердечно-легочной недостаточности. Казарян провел всю свою карьеру в «Арарате», сыграв 295 матчей и забив 67 голов. В 1973 году он стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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