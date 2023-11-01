Чемпион мира по футболу умер после удара о подоконник

01 ноября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Экс-футболист Бобби Чарльтон скончался в результате удара о подоконник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая. Экс-футболист ударился о подоконник после потери равновесия. Об этом стало известно в ходе расследования в коронерском суде Чешира. «Смерть Чарльтона наступила в результате несчастного случая. Экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, возможно, о батарею», — передает данные расследования BBC. Отмечается, что англичанин проживал в доме престарелых в Натсфорде, где заботились о пациентах с деменцией. Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не обнаружили видимых травм. Они также отметили, что подвижность Чарльтона, по их наблюдениям, не пострадала. Однако позже был замечен отек на спине. Результаты рентгена грудной клетки и компьютерной томографии показали, что у него были сломаны ребра, и, вероятно, развилась пневмония. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель Золотого мяча 1966 года Бобби Чарльтон скончался 21 октября. Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая. Экс-футболист ударился о подоконник после потери равновесия. Об этом стало известно в ходе расследования в коронерском суде Чешира. «Смерть Чарльтона наступила в результате несчастного случая. Экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, возможно, о батарею», — передает данные расследования BBC. Отмечается, что англичанин проживал в доме престарелых в Натсфорде, где заботились о пациентах с деменцией. Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не обнаружили видимых травм. Они также отметили, что подвижность Чарльтона, по их наблюдениям, не пострадала. Однако позже был замечен отек на спине. Результаты рентгена грудной клетки и компьютерной томографии показали, что у него были сломаны ребра, и, вероятно, развилась пневмония. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель Золотого мяча 1966 года Бобби Чарльтон скончался 21 октября. Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 86 лет.