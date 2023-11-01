Чемпион мира по футболу умер после удара о подоконник

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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, футбольное поле, угол
Экс-футболист Бобби Чарльтон скончался в результате удара о подоконник Фото:

Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая. Экс-футболист ударился о подоконник после потери равновесия. Об этом стало известно в ходе расследования в коронерском суде Чешира.

«Смерть Чарльтона наступила в результате несчастного случая. Экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, возможно, о батарею», — передает данные расследования BBC. Отмечается, что англичанин проживал в доме престарелых в Натсфорде, где заботились о пациентах с деменцией.

Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не обнаружили видимых травм. Они также отметили, что подвижность Чарльтона, по их наблюдениям, не пострадала. Однако позже был замечен отек на спине. Результаты рентгена грудной клетки и компьютерной томографии показали, что у него были сломаны ребра, и, вероятно, развилась пневмония.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель Золотого мяча 1966 года Бобби Чарльтон скончался 21 октября. Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 86 лет.

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая. Экс-футболист ударился о подоконник после потери равновесия. Об этом стало известно в ходе расследования в коронерском суде Чешира. «Смерть Чарльтона наступила в результате несчастного случая. Экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, возможно, о батарею», — передает данные расследования BBC. Отмечается, что англичанин проживал в доме престарелых в Натсфорде, где заботились о пациентах с деменцией. Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не обнаружили видимых травм. Они также отметили, что подвижность Чарльтона, по их наблюдениям, не пострадала. Однако позже был замечен отек на спине. Результаты рентгена грудной клетки и компьютерной томографии показали, что у него были сломаны ребра, и, вероятно, развилась пневмония. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель Золотого мяча 1966 года Бобби Чарльтон скончался 21 октября. Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 86 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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