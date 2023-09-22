Умер бывший футболист ФК «Уралмаш» Георгий Амиропуло

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Георгий Амиропуло скончался на 68-м году жизни (фото из архива) Фото:

На 68-м году жизни скончался бывший нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Уралмаш» Георгий Амиропуло. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

«С прискорбием сообщаем о кончине на 68-м году жизни Георгия Анастасовича Амиропуло. Он был нападающим „Уралмаша“ с 1975 по 1977 год», — пишет telegram-канал «ФК Урал».

Амиропуло родился в Нижнем Тагиле в 1955 году. Карьеру он начал в ФК «Уралец», затем переехал в Свердловск. Закончив карьеру футболиста, он стал тренером. Прощание с Амиропуло пройдет 23 сентября в 12:30 в соборе Святого Пантелеимона. «Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Георгия Анастасовича», — добавили в пресс-службе команды.

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На 68-м году жизни скончался бывший нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Уралмаш» Георгий Амиропуло. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал». «С прискорбием сообщаем о кончине на 68-м году жизни Георгия Анастасовича Амиропуло. Он был нападающим „Уралмаша“ с 1975 по 1977 год», — пишет telegram-канал «ФК Урал». Амиропуло родился в Нижнем Тагиле в 1955 году. Карьеру он начал в ФК «Уралец», затем переехал в Свердловск. Закончив карьеру футболиста, он стал тренером. Прощание с Амиропуло пройдет 23 сентября в 12:30 в соборе Святого Пантелеимона. «Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Георгия Анастасовича», — добавили в пресс-службе команды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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