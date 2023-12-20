Пермяки чаще всего сдают в ломбарды телефоны и золотые украшения

Большая часть пермяков стремится выкупить свои украшения в ломбардах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Перми чаще сдают в комиссионные магазины сотовые телефоны, а в ломбардах оставляют в залог золотые украшения. Об этом URA.RU рассказали сотрудники городских ломбардов.

«Чаще всего несут свои мобильные телефоны, иногда даже новые. Мы даем обычно за них 75% от рыночной цены», — рассказал сотрудник одного из комиссионных магазинов, принимающих технику. Он отметил, что часто жители города также отдают ноутбуки, пылесосы и утюги.

В один из ломбардов, где под залог принимают драгоценные металлы чаще всего несут золотые украшения. Реже — серебряные украшения, монеты и столовые приборы. По словам сотрудницы, обычно пермяки стараются как можно быстрее выкупить назад свое золото, которое заложили. Она отметила, что процент тех, кто не вернулся за украшениями очень мал.