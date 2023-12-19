19 декабря 2023

Застройщик рассказал об обрушении перекрытий на стройке центра Ozon под Пермью

На стройке центра Ozon под Пермью обрушились элементы опалубки
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, стройка, рмк-арена
На высоте пяти метров обрушились конструкции Фото:

На стройке логистического центра Ozon в селе Култаево (Пермский край) частично сложились конструкции опалубки. В результате обрушения перекрытий пострадал один человек. Застройщик ООО «Бауинвестгрупп» занимается устранением инцидента.

«19 декабря около 13:40 на территории строительного объекта логистического комплекса индустриального парка „Култаево“ на отметке +5.000 произошло частичное сложение конструктивных элементов опалубки с последующим розливом бетона», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика ООО «Бауинвестгрупп». Уточняется, что на срок сдачи объекта инцидент никак не повлияет.

Ранее стало известно, что при строительстве логистического центра Ozon в Култаево пострадал мужчина. Его увезли на автомобиле скорой медицинской помощи с ушибами. Мужчина отказался от госпитализации.

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На стройке логистического центра Ozon в селе Култаево (Пермский край) частично сложились конструкции опалубки. В результате обрушения перекрытий пострадал один человек. Застройщик ООО «Бауинвестгрупп» занимается устранением инцидента. «19 декабря около 13:40 на территории строительного объекта логистического комплекса индустриального парка „Култаево“ на отметке +5.000 произошло частичное сложение конструктивных элементов опалубки с последующим розливом бетона», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика ООО «Бауинвестгрупп». Уточняется, что на срок сдачи объекта инцидент никак не повлияет. Ранее стало известно, что при строительстве логистического центра Ozon в Култаево пострадал мужчина. Его увезли на автомобиле скорой медицинской помощи с ушибами. Мужчина отказался от госпитализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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