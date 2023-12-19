Застройщик рассказал об обрушении перекрытий на стройке центра Ozon под Пермью

На стройке логистического центра Ozon в селе Култаево (Пермский край) частично сложились конструкции опалубки. В результате обрушения перекрытий пострадал один человек. Застройщик ООО «Бауинвестгрупп» занимается устранением инцидента.
«19 декабря около 13:40 на территории строительного объекта логистического комплекса индустриального парка „Култаево“ на отметке +5.000 произошло частичное сложение конструктивных элементов опалубки с последующим розливом бетона», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика ООО «Бауинвестгрупп». Уточняется, что на срок сдачи объекта инцидент никак не повлияет.
Ранее стало известно, что при строительстве логистического центра Ozon в Култаево пострадал мужчина. Его увезли на автомобиле скорой медицинской помощи с ушибами. Мужчина отказался от госпитализации.
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