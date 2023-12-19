19 декабря 2023

Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего на стройке центра Ozon под Пермью

Пострадавшего на стройке центра Ozon в Перми выписали из больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациенту оказали всю необходимую медпомощь Фото:

Жителя Пермского края, который пострадал на стройке логистического центра Ozon в селе Култаево, выписали из больницы. Всю необходимую медицинскую помощь мужчине оказали.

«Пациенту оказана необходимая медицинская помощь врачами приемного отделения, от госпитализации он отказался», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на краевой Минздрав.

Ранее стало известно, что на строительной площадке нового логистического центра Ozon пострадал мужчина. Его отвезли в больницу с ушибами. В пресс-службе Ozon сообщили, что компания проверит стройку. На введение в эксплуатацию будущего логистического центра инцидент не повлияет.

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Жителя Пермского края, который пострадал на стройке логистического центра Ozon в селе Култаево, выписали из больницы. Всю необходимую медицинскую помощь мужчине оказали. «Пациенту оказана необходимая медицинская помощь врачами приемного отделения, от госпитализации он отказался», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на краевой Минздрав. Ранее стало известно, что на строительной площадке нового логистического центра Ozon пострадал мужчина. Его отвезли в больницу с ушибами. В пресс-службе Ozon сообщили, что компания проверит стройку. На введение в эксплуатацию будущего логистического центра инцидент не повлияет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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