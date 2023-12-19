Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего на стройке центра Ozon под Пермью

Пациенту оказали всю необходимую медпомощь
Жителя Пермского края, который пострадал на стройке логистического центра Ozon в селе Култаево, выписали из больницы. Всю необходимую медицинскую помощь мужчине оказали.
«Пациенту оказана необходимая медицинская помощь врачами приемного отделения, от госпитализации он отказался», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на краевой Минздрав.
Ранее стало известно, что на строительной площадке нового логистического центра Ozon пострадал мужчина. Его отвезли в больницу с ушибами. В пресс-службе Ozon сообщили, что компания проверит стройку. На введение в эксплуатацию будущего логистического центра инцидент не повлияет.
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