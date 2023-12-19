При обрушении в логистическом центре Ozon под Пермью пострадал человек

Пострадавшего госпитализировали
В результате обрушения на строительстве логистического центра Ozon в Култаево (Пермский край) пострадал один человек. Его госпитализировали.
«1 пострадавший был госпитализирован», — сообщит «АиФ Прикамье» со ссылкой на краевой минздрав. О пострадавшем практически ничего не известно.
Ранее стало известно об обрушении опалубки при строительстве распредцентра Ozon. Компания планировала открыть и построить в индустриальном парке «Култаево» крупный логистический центр площадью 117 тысяч квадратных метров еще осенью этого года.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.