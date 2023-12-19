При обрушении в логистическом центре Ozon под Пермью пострадал человек

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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшего госпитализировали Фото:

В результате обрушения на строительстве логистического центра Ozon в Култаево (Пермский край) пострадал один человек. Его госпитализировали.

«1 пострадавший был госпитализирован», — сообщит «АиФ Прикамье» со ссылкой на краевой минздрав. О пострадавшем практически ничего не известно.

Ранее стало известно об обрушении опалубки при строительстве распредцентра Ozon. Компания планировала открыть и построить в индустриальном парке «Култаево» крупный логистический центр площадью 117 тысяч квадратных метров еще осенью этого года.

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В результате обрушения на строительстве логистического центра Ozon в Култаево (Пермский край) пострадал один человек. Его госпитализировали. «1 пострадавший был госпитализирован», — сообщит «АиФ Прикамье» со ссылкой на краевой минздрав. О пострадавшем практически ничего не известно. Ранее стало известно об обрушении опалубки при строительстве распредцентра Ozon. Компания планировала открыть и построить в индустриальном парке «Култаево» крупный логистический центр площадью 117 тысяч квадратных метров еще осенью этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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