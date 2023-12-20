Новый владелец Heineken влез в долги, чтобы купить у РФ пивоварни

21 декабря 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В Heineken заявили, что потеряли на продаже российского бизнеса 300 млн евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Покупка российского бизнеса голландской пивоваренной компании Heineken обойдется группе «Арнест» почти в 12 млрд рублей — ради нее пришлось влезть в долги. Об этом заявил президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал. «Обязательства по оплате составят по факту около 12 млрд руб. На эту сумму мы взяли кредиты», — сообщил Сагал РБК. По его словам, «Объединенные Пивоварни» (ОПХ), нынешнее название бывшей «дочки» Heineken в Росси, инвестировали в российские пивоварни заемные средства материнской компании, но так и не смогли рассчитаться с кредитами. Именно обязательство по возврату займа является ключевым элементом сделки, а не 1 евро, отметил Сагал. Новый владелец ОПХ не согласен с тем, что чуть больше чем за 100 млн евро получил активы на 400 млн евро. Глава «Арнеста» указал, что основные заводы построены десятки лет назад. Износ оборудования, по данным Сагала, составляет более 60%. Осенью концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. В Heineken заявляли, что потеряли на продаже российского бизнеса 300 млн евро.

Покупка российского бизнеса голландской пивоваренной компании Heineken обойдется группе «Арнест» почти в 12 млрд рублей — ради нее пришлось влезть в долги. Об этом заявил президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал. «Обязательства по оплате составят по факту около 12 млрд руб. На эту сумму мы взяли кредиты», — сообщил Сагал РБК. По его словам, «Объединенные Пивоварни» (ОПХ), нынешнее название бывшей «дочки» Heineken в Росси, инвестировали в российские пивоварни заемные средства материнской компании, но так и не смогли рассчитаться с кредитами. Именно обязательство по возврату займа является ключевым элементом сделки, а не 1 евро, отметил Сагал. Новый владелец ОПХ не согласен с тем, что чуть больше чем за 100 млн евро получил активы на 400 млн евро. Глава «Арнеста» указал, что основные заводы построены десятки лет назад. Износ оборудования, по данным Сагала, составляет более 60%. Осенью концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. В Heineken заявляли, что потеряли на продаже российского бизнеса 300 млн евро.