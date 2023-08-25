Heineken продал российский бизнес за 1 евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, пивзавод, heineken
Heineken продал свои активы в РФ за символическую сумму Фото:

Концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. Об этом рассказали в концерне.

«Heineken оформила продажу своего бизнеса в России за символическую сумму около одного евро», — сообщается на официальном сайте производителя алкогольной продукции. Там добавили, что состав бизнеса включал семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников. Продажа осуществлена российской упаковочной и косметической компании Arnest Group. Эта сделка была завершена после 18 месяцев переговоров, заключили в компании.

Ранее на Западе организаторы музыкальных фестивалей призывали отказываться от сотрудничества с пивным брендом из-за продолжения его деятельности в России. В марте в компании говорили о намерении продать свои активы в России. Бренд принял решение покинуть РФ в марте 2022 года после начала спецоперации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. Об этом рассказали в концерне. «Heineken оформила продажу своего бизнеса в России за символическую сумму около одного евро», — сообщается на официальном сайте производителя алкогольной продукции. Там добавили, что состав бизнеса включал семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников. Продажа осуществлена российской упаковочной и косметической компании Arnest Group. Эта сделка была завершена после 18 месяцев переговоров, заключили в компании. Ранее на Западе организаторы музыкальных фестивалей призывали отказываться от сотрудничества с пивным брендом из-за продолжения его деятельности в России. В марте в компании говорили о намерении продать свои активы в России. Бренд принял решение покинуть РФ в марте 2022 года после начала спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...