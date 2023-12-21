Лолита объяснилась за «голую вечеринку» со звездами, которую устроила Ивлеева. Видео

Певица Лолита оправдала вечеринку в Москве, которую устроила Ивлеева

21 декабря 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Певица Лолита оправдала скандальную вечеринку, устроенную Анастасией Ивлеевой в Москве Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Российская певица Лолита Милявская отреагировала на скандальную вечеринку в нижнем белье, организованную блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Актриса рассказала, что мероприятие изначально представляло собой вечеринку в стиле арт и гостей специально попросили нарядиться так, чтобы было ощущение наготы, но без намеков на эротику. «Нужно было нарядиться во что-нибудь, что напоминало нагое тело. Но все достаточно иронично и без всяких намеков на эротику», — сообщила Лолита Милявская в разговоре с телеканалом РЕН ТВ. Идея такой тематической вечеринки принадлежит блогеру Ивлеевой. Мероприятие Almost naked party прошло в ночь на 21 декабря, передает Пятый канал. Его посетили десятки российских звезд, таких как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фотографии с вечеринки, распространившиеся по соцсетям, вызвали возмущение со стороны общественников. Активисты движения «Зов народа» даже написали жалобу в Генпрокуратуру.

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на скандальную вечеринку в нижнем белье, организованную блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Актриса рассказала, что мероприятие изначально представляло собой вечеринку в стиле арт и гостей специально попросили нарядиться так, чтобы было ощущение наготы, но без намеков на эротику. «Нужно было нарядиться во что-нибудь, что напоминало нагое тело. Но все достаточно иронично и без всяких намеков на эротику», — сообщила Лолита Милявская в разговоре с телеканалом РЕН ТВ. Идея такой тематической вечеринки принадлежит блогеру Ивлеевой. Мероприятие Almost naked party прошло в ночь на 21 декабря, передает Пятый канал. Его посетили десятки российских звезд, таких как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фотографии с вечеринки, распространившиеся по соцсетям, вызвали возмущение со стороны общественников. Активисты движения «Зов народа» даже написали жалобу в Генпрокуратуру.