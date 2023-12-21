В Челябинске спрос на деловые услуги вырос в полтора раза

«Авито»: в Челябинске вырос спрос на страховщиков и наборщиков текста

22 декабря 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Бизнес стал активно привлекать специалистов на фрилансе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске за год спрос на деловые услуги вырос в полтора раза. Как следует из данных пресс-службы платформы «Авито Услуги», наиболее высокое увеличение показал сектор страхования. «Прошедший 2023 год стал годом роста деловой активности в Челябинске. Поэтому бизнес чаще интересовался услугами страховщиков (рост на 78%), специалистов по набору и коррекции текста (плюс 13%), юристов (увеличение на 27%), бухгалтерами и другими специалистами по финансам (прирост востребованности на 13%)», — отметили URA.RU в «Авито». При этом компании стали чаще прибегать к услугам рекламщиков и пиарщиков на фрилансе. Интерес к ним вырос на 33%. Специалисты тренд объяснили тем, что малый и средний бизнес стал активно применять проектную занятость. Одновременно увеличилась потребность в дизайнерах: прирост достиг 22%. В сфере услуг в течение года наблюдался рост и в других направлениях. Наиболее популярными услугами года стали маникюр, междугородние перевозки и установка сантехники. Также были востребованы бригады по ремонту квартир и домов «под ключ», ремонту стиральных и сушильных машин, уборке помещений, сборке мебели. В Челябинске повышенным спросом пользовались услуги парикмахеров, репетиторов и электриков. По данным аналитиков платформы, увеличение спроса сопровождалось ростом со стороны предложения. Количество объявлений выросло по стране на 15%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске за год спрос на деловые услуги вырос в полтора раза. Как следует из данных пресс-службы платформы «Авито Услуги», наиболее высокое увеличение показал сектор страхования. «Прошедший 2023 год стал годом роста деловой активности в Челябинске. Поэтому бизнес чаще интересовался услугами страховщиков (рост на 78%), специалистов по набору и коррекции текста (плюс 13%), юристов (увеличение на 27%), бухгалтерами и другими специалистами по финансам (прирост востребованности на 13%)», — отметили URA.RU в «Авито». При этом компании стали чаще прибегать к услугам рекламщиков и пиарщиков на фрилансе. Интерес к ним вырос на 33%. Специалисты тренд объяснили тем, что малый и средний бизнес стал активно применять проектную занятость. Одновременно увеличилась потребность в дизайнерах: прирост достиг 22%. В сфере услуг в течение года наблюдался рост и в других направлениях. Наиболее популярными услугами года стали маникюр, междугородние перевозки и установка сантехники. Также были востребованы бригады по ремонту квартир и домов «под ключ», ремонту стиральных и сушильных машин, уборке помещений, сборке мебели. В Челябинске повышенным спросом пользовались услуги парикмахеров, репетиторов и электриков. По данным аналитиков платформы, увеличение спроса сопровождалось ростом со стороны предложения. Количество объявлений выросло по стране на 15%.