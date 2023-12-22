Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против РФ

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент,  stock
Швейцария присоединилась к новым санкционным ограничениям, которые ввели в ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

К 12-му пакету санкций против России присоединилась Швейцария. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.

«Швейцария расширила санкционные списки против России. Это приводит страну в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на спецоперации России на Украине», — говорится в тексте документа, который приняли в Федеральном совете Швейцарии.

Ранее URA.RU рассказывало, что вошло в 12-й пакет санкций. В него попали ограничения на импорт бриллиантов и ужесточение экспортного контроля. К тому же Европейский союз принял закон по уголовной ответственности за обход санкций, пишет «Национальная служба новостей». При этом из-за антироссийских санкций страдает и сам ЕС. Эксперты подсчитали, что сумма ущерба составляет уже больше 1,5 триллиона долларов, пишет RT.

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К 12-му пакету санкций против России присоединилась Швейцария. Такое решение приняли в Федеральном совете страны. «Швейцария расширила санкционные списки против России. Это приводит страну в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на спецоперации России на Украине», — говорится в тексте документа, который приняли в Федеральном совете Швейцарии. Ранее URA.RU рассказывало, что вошло в 12-й пакет санкций. В него попали ограничения на импорт бриллиантов и ужесточение экспортного контроля. К тому же Европейский союз принял закон по уголовной ответственности за обход санкций, пишет «Национальная служба новостей». При этом из-за антироссийских санкций страдает и сам ЕС. Эксперты подсчитали, что сумма ущерба составляет уже больше 1,5 триллиона долларов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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