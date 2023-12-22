Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против РФ

К 12-му пакету санкций против России присоединилась Швейцария. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.
«Швейцария расширила санкционные списки против России. Это приводит страну в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на спецоперации России на Украине», — говорится в тексте
Ранее URA.RU рассказывало, что вошло в 12-й пакет санкций. В него попали ограничения на импорт бриллиантов и ужесточение экспортного контроля. К тому же Европейский союз принял закон по уголовной ответственности за обход санкций, пишет «Национальная служба новостей». При этом из-за антироссийских санкций страдает и сам ЕС. Эксперты подсчитали, что сумма ущерба составляет уже больше 1,5 триллиона долларов, пишет RT.
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