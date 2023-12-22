22 декабря 2023

Байден подписал оборонный бюджет США с новой помощью Украине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден выделил 800 млн долларов на помощь Украине в 2024 году Фото:
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год, в который вошли 800 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

«Предполагается выделение 886 млрд долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб», — говорится в документе на сайте Белого дома. Уточняется, что на помощь Киеву из этой суммы рассчитано 800 миллионов долларов.

В документе также говорится, что основные расходы на эти цели Белый дом запросил отдельным документом. Его рассмотрит Конгресс США.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что у Вашингтона почти закончились деньги для помощи Киева. При этом, он отметил, что США планируют и дальше пытаться финансировать Украину.

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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год, в который вошли 800 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «Предполагается выделение 886 млрд долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб», — говорится в документе на сайте Белого дома. Уточняется, что на помощь Киеву из этой суммы рассчитано 800 миллионов долларов. В документе также говорится, что основные расходы на эти цели Белый дом запросил отдельным документом. Его рассмотрит Конгресс США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что у Вашингтона почти закончились деньги для помощи Киева. При этом, он отметил, что США планируют и дальше пытаться финансировать Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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