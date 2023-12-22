Байден подписал оборонный бюджет США с новой помощью Украине

23 декабря 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Джо Байден выделил 800 млн долларов на помощь Украине в 2024 году Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год, в который вошли 800 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «Предполагается выделение 886 млрд долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб», — говорится в документе на сайте Белого дома. Уточняется, что на помощь Киеву из этой суммы рассчитано 800 миллионов долларов. В документе также говорится, что основные расходы на эти цели Белый дом запросил отдельным документом. Его рассмотрит Конгресс США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что у Вашингтона почти закончились деньги для помощи Киева. При этом, он отметил, что США планируют и дальше пытаться финансировать Украину.

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год, в который вошли 800 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «Предполагается выделение 886 млрд долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб», — говорится в документе на сайте Белого дома. Уточняется, что на помощь Киеву из этой суммы рассчитано 800 миллионов долларов. В документе также говорится, что основные расходы на эти цели Белый дом запросил отдельным документом. Его рассмотрит Конгресс США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что у Вашингтона почти закончились деньги для помощи Киева. При этом, он отметил, что США планируют и дальше пытаться финансировать Украину.